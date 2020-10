Fußball-Bezirksliga: BV Garrel braucht am Wochenende nicht anzutreten

Garrel /Thüle Die Bezirksliga-Fußballer des BV Garrel können an diesem Wochenende die Füße hochlegen. Ihr eigentlich für Sonntag, 15 Uhr, geplantes Gastspiel bei SFN Vechta wird nicht angepfiffen.

„Bei SFN Vechta gibt es im näheren Umfeld Corona-Verdachtsfälle, und deshalb haben wir das Spiel verlegt“, teilte Siegfried Lammers, Staffelleiter der Bezirksliga 4 und 5, am vergangenen Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Neuer Termin ist Mittwoch, 28. Oktober, um 19.30 Uhr. „Gespielt wird dann allerdings in Garrel, weil das Heimrecht getauscht worden ist“, betonte Lammers.

Garrels Trainer Alket Zeqo zeigt Verständnis für die coronabedingte Spielverlegung. „Angesichts der aktuell steigenden Zahlen, gilt es, das zu akzeptieren“, sagte Zeqo. Die Garreler hatten noch am Dienstagabend ein Testspiel gegen den SV Petersdorf bestritten. Sie gewannen gegen den Kreisligisten 7:3 (unsere Redaktion berichtete).

SV Holdorf - SV Thüle. Für Trainer Michael Macke vom SV Thüle ist es nach wochenlanger Zwangspause eine schöne Aufgabe, beim Spitzenreiter und Topfavoriten auf die Meisterschaft antreten zu dürfen. „Holdorf steht zurecht ganz oben, hat allerdings auch das Glück wie wenige Teams schon fünf Spiele bestritten zu haben“, sagt Macke und blickt auf die bescheidene Bilanz seines Teams: ein Spiel, ein Remis, kein Tor.

Dennoch tue es gut, endlich wieder seinem Hobby nachgehen zu dürfen, betont Macke, der in den zuletzt erlaubten Trainingseinheiten versucht hat, die notwendige Spannung aufzubauen und die Leidenschaft für die schwere Aufgabe zu entfachen. „Holdorf hat 15, wir nur einen Punkt. Bei nur einem Spiel von uns aber kein Grund, in diesem schweren Duell eine Opferrolle einzunehmen“, sagt Macke, der den Fitness-Level in seinem Team als gut bezeichnet und auf ein ähnliches Spiel wie in der vergangenen Saison hofft.

Damals gewann Thüle im wohl besten Spiel der Saison glücklich, aber nicht unverdient in Holdorf mit 2:0. Es trafen Hani Hassan und in der Nachspielzeit Thomas Gebel. Hassan verabschiedete sich damals nach neun Tore in neun Spielen beruflich bedingt und ist nun im Oktober wieder zurückgekehrt. Nach einer Trainingseinheit steht er im Kader und erhöht die Offensivoptionen für Trainer Macke. Fehlen wird Simon Bickschlag, der als Student die Empfehlung seiner Uni bekommen hat, momentan nicht in den Hotspot Cloppenburg zu reisen. Matthias Wedermann fehlt aus beruflichen Gründen mit Trainingsrückstand. Cristian Boicu weilt aus privaten Gründen zurzeit in Moldawien (Sonntag, 15 Uhr).