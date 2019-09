Garrel Am vergangenen Samstag und Sonntag traf sich der Tischtennisnachwuchs in Garrel zu den Duellen um die Kreismeisterschaften. Am Samstag bei den Jungen und Mädchen 18 sowie den Jungen 13 war die Teilnehmerzahl allerdings sehr überschaubar.

Bei den Mädchen fügte die Molbergerin Pia Kayser ihrer umfangreichen Sammlung einen weiteren Titelgewinn hinzu. Moritz Koopmeiners siegte bei den Jungen 18. Die Konkurrenz der B-Schüler (Jungen 13) wurde von den spielstarken Böselern beherrscht.

In der Klasse der Jungen 18 lieferte sich der Molberger Hannes Busse mit Moritz Koopmeiners vom TTV Cloppenburg ein spannendes und hochklassiges Fünfsatzduell um den Kreismeistertitel. Hannes Busse konnte das vermeintliche Endspiel knapp für sich entscheiden. Weil er sich aber gegen den Neu-Böseler John Dwerlkotte eine überraschende Niederlage leistete, musste er seinem ehemaligen Cloppenburger Mannschaftskameraden den Kreismeistertitel überlassen. Dritter wurde der Essener Raul-Viorel Damian, der bereits am Vorabend mit dem Gewinn der Herren C-Klasse für Furore gesorgte hatte. Bei den Jungen 18 (bis 1200 TTR-Punkte) siegte Lokalmatador Mathies Espelage.

Pia Kayser hielt bei den Mädchen 18 erfolgreich die Konkurrenz aus dem Nordkreis in Schach.

Bei den Jungen 13 degradierte der Böseler Nachwuchs die Konkurrenten aus Cloppenburg, Essen und Barßel zu Randfiguren. Im Halbfinale war das Quartett unter sich. Der favorisierte Hanno Runden feierte am Ende den Sieg und wurde Kreismeister.

Am Sonntag sorgte vor allem der Nachwuchs aus Essen, Löningen und Barßel mit großen Abordnungen für eine volle Halle. Bei den C-Schülern dominierten die Barßeler Oliver Saeftel und Fabian Burmann die Konkurrenz im Einzel und Doppel.

Nicolas König vom TTV Cloppenburg verteidigte erfolgreich seinen Kreismeistertitel bei den Jungen 15 und qualifizierte sich damit erneut für die Bezirksmeisterschaften. Als Zweiter schaffte es der Essener Raul-Viorel Damian auch am dritten Turniertag aufs Treppchen.

Bei den Mädchen 15 wurde die Molbergerin Leonie Derjue ihrer Favoritenrolle gerecht. Jan Bergenthal von BW Ramsloh gewann das Turnier der A-Schüler bis 900 TTR-Punkte.

Trotz einiger dünn besetzter Klassen zeigte sich der Veranstalter insgesamt mit dem Verlauf der diesjährigen Kreismeisterschaften zufrieden. Das Turnier wurde vom Team des TTV Garrel-Beverbruch perfekt organisiert und verlief an allen drei Tagen absolut reibungslos.

Die Siegerliste:

Jungen 11, Einzel 1. Fabian Burmann, 2. Oliver Saeftel (beide STV Barßel), 3. Jenke Lindemann, (BW Ramsloh) und Erik Frick (STV Barßel). Doppel 1. Oliver Saeftel/Fabian Burmann (STV Barßel), 2. Bastian Ludmann/Moritz Kollmer (VfL Löningen), 3. Jenke Lindemann/Bennet Raewski (BW Ramsloh/TTV Cloppenburg) und Erik Frick/Brandon Schiborr (STV Barßel).

Jungen 13, Einzel 1. Hanno Runden, 2. Benedikt Lenzschau, 3. Joel Leippi und Jeremy Rudi (alle DJK Bösel). Doppel 1. Joel Leippi/Hanno Runden, 2. Benedikt Lenzschau/Fabian Vogelsang, 3. Jeremy Rudi/Maximilian Gräfe (alle DJK) und Fabian Burmann/Jannes Grüßing (STV Barßel).

Jungen 15, Einzel 1. Nicolas König (TTV Cloppenburg), 2. Raul-Viorel Damian (BV Essen), 3. Matthis Schulze-Osthoff und Alexander Wagner (alle STV Barßel). Doppel 1. Leonie Derjue/Raul-Viorel Damian (SV Molbergen/BV Essen) 2. Maik Bekin/Nicolas König (TTV Garrel-Beverbruch/TTV Cloppenburg), 3. Matthis Schulze-Osthoff/Alexander Wagner und Lukas Reinders/Eike Schulze-Osthoff (alle STV Barßel)

Jungen 15 (bis TTR 900), Einzel 1. Jan Bergenthal (BW Ramsloh), 2. Louis Ludmann, 3. Justus Niemann und Julius Moorkamp (alle VfL Löningen). Doppel (bis TTR 900)1. Paul Kollmer/Joel Wichmann, (VfL Löningen), 2. Danny Safenreider/Lutz gr. Hellmann (TTV Cloppenburg), 3. Johnny Puley/Justus Niemann und Julius Moorkamp/Louis Ludmann, (alle VfL Löningen).

Jungen 18, Einzel 1. Moritz Koopmeiners (TTV Cloppenburg), 2. Hannes Busse (SV Molbergen), 3. Raul-Viorel Damian und Mathis Blankmann, (beide BV Essen). Doppel 1. Hannes Busse/Moritz Koopmeiners (SV Molbergen/ TTV Cloppenburg), 2.Mathis Blankmann/Raul-Viorel Damian (BV Essen).

Jungen 18 (bis 1200 TTR), Einzel 1. Mathies Espelage (TTV Garrel-Beverbruch), 2. Florian Schölzel, 3. Sören Blankmann (beide BV Essen) und Maik Bekin (TTV Garrel-Beverbruch). Doppel 1. Maik Bekin/Mathies Espelage (TTV Garrel-Beverbruch), 2. Fabian Schölzel/Sören Blankmann (BV Essen), 3. Lukas Reinders/ Alexander Wagner (STV Barßel).

Mädchen 15, Einzel 1. Leonie Derjue (SV Molbergen), 2. Evelin Gess, 3. Xenia Gisbrecht und Laura Schönhöft (alle STV Barßel). Doppel 1. Xenia Gisbrecht/Anna Lang (BW Ramsloh), 2. Evelin Gess/ Laura Schönhöft (STV Barßel).

Mädchen 18, Einzel 1. Pia Kayser (SV Molbergen), 2. Xenia Gisbrecht, 3. Kimberly Schröer (beide BW Ramsloh).