Garrel Mehr als 700 000 Euro sollen in eine neue Tribüne samt Schulungsräumen und Umkleidekabinen im Stadion investiert werden. Viel Geld, zumal der BV Garrel erhebliche Mittel selbst beisteuern muss. An der Stelle falsch angelegt und „ein Riesenfehler“, meinte Arnold Hannöver (BfG) auf der Sitzung des Planungsausschusses.

Seine Kritik: Die weitere Entwicklung der nebenstehenden Oberschule würde durch den Tribünenneubau behindert. Die könne sich nur noch in die Richtung erweitern, in der derzeit das Stadion steht. Die BfG-Gruppe hat dagegen ganz andere Überlegungen: Langfristig könnte das Stadion wegfallen, Platz 2 könnte um 90 Grad gedreht und darüber ein weiterer Fußballplatz entstehen. Der Vorteil: Eine neue Tribünenanlage könnte zwischen beiden Plätze errichtet werden und wäre somit von beiden Seiten nutzbar. Ähnliche Diskussionen und Überlegungen gibt es auch in Teilen des BV Garrel seit einiger Zeit.

Klar ist Hannöver aber auch, dass das Genehmigungsverfahren weit fortgeschritten ist, der Verein auch schon Fördergelder zugesagt bekommen hat – unter anderem von der Gemeinde Garrel. Endgültig entschieden ist über den Tribünenbau aber noch nicht, sagte Norbert Bruns, Vorsitzender des BVG, auf NWZ-Nachfrage.

Die BfG wolle nur die „Anregung“ geben, darüber nachzudenken, bevor etwas in Beton gegossen wird. Ein Antrag der BfG werde nicht folgen, so Hannöver. Durchaus nachvollziehen kann die Überlegungen auch Bauamtsleiter Ewald Bley. Stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?

Klar ist, dass den Anforderungen des BV Garrel damit noch nicht Genüge getan wäre. BVG-Vorsitzender Bruns macht deutlich, dass der Verein weitere Plätze benötige. Laut Bauamtsleiter Bley werden in Kürze Gespräche mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke geführt.

Denn durch die Verlegung des Busbahnhofs auf die Rückseite der Sporthalle – der Ausschuss stimmte dafür – fällt ein Fußballplatz weg. Wie Bauamtsleiter Bley auf der Fachausschusssitzung informierte, bleibt nur noch Platz für zwei Kleinspielfelder (bis zur D-Jugend). Der BV Garrel hält die Fläche für geeignet als Standort für eine neue Sporthalle. Vorgesehen ist, den Platz einzufrieden und Ballfangzäune zu errichten.

Die Busse fahren den neuen Busbahnhof künftig aus Richtung Hinterm Esch über die Straße Am Sportplatz an. Die Straße wird verlängert. Dafür muss aber die Tartanbahn entfernt werden, machte Bley weiter deutlich. Direkt hinter der Sporthalle werden fünf Haltestellen für Busse von etwa 15 Metern Länge errichtet. Gelenkbusse können weiter südlich des Sportplatzes halten. An den Bushaltepositionen werden Wartehäuschen errichtet. Hinter der gepflasterten Wartefläche ist ein separater Weg für die Nutzer des Stadions und des Sportplatzes 2 vorgesehen. Nördlich und südlich des Busbahnhofs sind Geh- und Radwege geplant.

Gegenüber der fünf Bushaltestellen werden rund 30 Parkplätze geschaffen, die aber erst am Nachmittag für die Öffentlichkeit freigegeben werden, um den Schulbusverkehr nicht zu stören. Der Wall an der Straße Am Sportplatz wird beseitigt, die Einengung wird verlegt auf Höhe der Schießhalle. Dadurch fallen dort aber Parkplätze weg.

Positiv für die Gemeinde ist: Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen wird den Neubau mit 75 Prozent der Kosten fördern, ebenfalls gibt es 12,5 Prozent Zuschuss vom Landkreis Cloppenburg. Von den Kosten in Höhe von 1,4 Millionen laut Schätzung blieben dann für die Gemeinde noch 340 340 Euro übrig.