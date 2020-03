Gehlenberg Es soll für die Sportvereine im Landkreis Cloppenburg (noch) kostengünstiger werden, Kunstrasenplätze zu bauen. Der Kreisausschuss für Kultur und Freizeit hat einstimmig für eine Änderung der Förderrichtlinien ausgesprochen, die die CDU-Fraktion vorgeschlagen hat. Getagt hat der Ausschuss am Dienstag im Kulturzentrum Mühlenberg in Gehlenberg.

Bisher gibt es im Landkreis nur einen einzigen Kunstrasenplatz – an der Kreissportschule Lastrup. Nur dort können Ligaspiele abgehalten werden, wenn alle anderen Plätze im Winter unbespielbar sind. Doch wegen der Kosten schrecken die Sportvereine bisher davor zurück, selbst Kunstrasenplätze zu bauen.

Die Christdemokraten hatten angeregt, das Sonderprogramm des Landkreises und seiner Kommunen zur Förderung von Kunstrasenplätzen zu ergänzen, durch den Zusatz: „Vereine, die einen Kunstrasenplatz aus dem Sonderförderprogramm bezuschusst bekommen haben, erhalten dann, wenn dieser Platz erneuert beziehungsweise saniert werden muss, durch den Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent der dafür anfallenden Kosten.“ (Vorausgesetzt, die Haushaltslage lässt dies zu.)

Kunstrasenplätze sind zwar rund ums Jahr bespielbar, aber durchgehend teurer als Rasenplätze, sowohl im Bau als auch in der Unterhaltung und Sanierung. Kreisrat Neidhard Varnhorn sprach in der Sitzung von 750 000 Euro, die so ein Neubau kosten könne. Einzelne Vereine können das selbst mit den bereits bestehenden großzügigen Förderprogrammen kaum stemmen. Zudem schrecken die Vereine vor den Unterhaltungs-, besonders aber vor den Sanierungskosten zurück. Diese könnten schnell bei der Hälfte der Neubaukosten liegen, so Varnhorn.

Die Politik geht davon aus, dass deshalb noch kein Verein einen Antrag auf Gelder aus dem Sonderprogramm gestellt hat. Nur auf dem Stadtgebiet Cloppenburg sei ein Platz in Planung, berichtete Varnhorn, hier habe die Stadt bereits eine 55-prozentige Förderung zugesagt. Aus dem Kreisprogramm kämen weitere 40 Prozent hinzu.

Das Sonderprogramm und die Ergänzung seien als Angebot an die Vereine zu verstehen, merkte Landrat Johann Wimberg (CDU) an. „Es soll nicht überall Kunstrasen entstehen. Die Plätze sollen Ergänzungen zum Rasenplatz sein, für die sich mehrere Vereine zusammentun können, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.“

Bei einer Sanierung soll dann auf eine ökologischere Variante der Kunstrasenflächen gesetzt werden, heißt es im CDU-Antrag. Doch hier berichtete Michael Röben aus dem Kreisbauamt, inzwischen gebe es Kunstrasen ohne Granulat aus Kunststoff oder Kork. Sie seien bei einer Herstellerfirma in Süddeutschland gewesen, deren Produkt nahezu identische Spieleigenschaften wie Naturrasen habe. Es gebe inzwischen bundesweit mehrere Anbieter.