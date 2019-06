Gehlenberg „Wir haben ein relativ entspanntes Jahr hinter uns gebracht“, zog der Vorsitzende des SV Gehlenberg-Neuvrees, Frank Kleemann, auf der diesjährigen Mitgliederversammlung Bilanz. Die 1. Mannschaft spielte in der Kreisliga und konnte durch eine sehr gute Rückrunde mit dem 3. Tabellenplatz abschließen. Bei der zweiten Mannschaft, die nach der 1.Halbserie noch auf Platz eins in der 3. Kreisklasse rangierte, führte ein Leistungseinbruch dazu, dass der Aufstieg nicht erreicht werden konnte. Bei den Damenmannschaften konnte für die 1. Mannschaft eine Vizemeisterschaft in der Bezirksliga vermeldet werden, mangels Spielerinnen musste sich die 2. Damenmannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen.

In der Jugendabteilung war man in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein SV Hilkenbrook mit zwölf Mannschaften an den Start gegangen. Der Vereinsvorsitzende bedankte sich hier besonders bei den 38 Trainern und Betreuern, die sich für die Arbeit mit den Jugendlichen zur Verfügung gestellt hatten. Erfolgreich war auch wieder das Team, das sich um die Abnahme von Sportabzeichen kümmert. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten hier die erforderlichen Leistungen erbracht.

In der Sparte Tischtennis gab es einen Abstieg aus der 2. Bezirksliga in die Kreisliga. Der 9. Tabellenplatz der 1. Herrenmannschaft reichte nicht aus. Die 2. Herrenmannschaft belegte einen 5. Platz in der 2. Kreisklasse, die Jungenmannschaft wurde 8. in der Kreisliga.

Als neue Abteilung im Verein ist der Kickerclub dem SVG/N beigetreten. Neu war in diesem Jahr auch die Herausgabe einer Broschüre mit dem Namen „Sportreport“, die mit dem SV Hilkenbrook alle wichtigen Informationen rund um die Sportvereine bietet und einmal jährlich erscheinen soll.

Der Jugendförderkreis musste aus organisatorischen und steuerrechtlichen Gründen in den eingetragenen Förderverein übernommen werden, Sinn und Zweck haben sich dadurch nicht verändert.

Der Vorsitzende ging anschließend auf aktuelle Vorhaben und Probleme ein. Schwierigkeiten gibt es nach wie vor bei der Beregnung der Anlage, da das Wasser aus dem Bohrbrunnen sehr eisenhaltig ist und die Leitungen und Sprenger durch Rost zerstört werden. Eine Probebohrung habe ergeben, das Wasser aus tieferen Schichten diese Belastung nicht hat und daher soll die Beregnungsanlage umgestellt werden. Die Kosten sollen durch erwartete Zuschüsse und Sponsoren größtenteils abgedeckt werden. Auch für das Sportlerheim ist eine Sanierung und Renovierung vorgesehen, für die Fördergelder beim Landkreis und LSB beantragt werden.

Weitere Informationen aus ihrem Bereich erteilten die Betreuer. Einen Meistertitel hatte die F1-Jugend in der 1. Kreisklasse und die D-Mädchen zu verbuchen. Die Zusammenarbeit mit dem SV Hilkenbrook im Jugendbereich wird weiter fortgesetzt. Nach dreijährigem Engagement scheidet Trainer Marco Delgado aus, diesen Posten übernimmt Stefan Lammers und es sollen zusätzliche Werbetafeln angebracht werden.