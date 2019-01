Gehlenberg Die Züchter des Rassekaninchenzuchtvereins „I 20 Friesoythe“ können auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bestes Indiz dafür: Während der Generalversammlung in der Gaststätte „Hütten Bernd“ konnten viele Ehrungen vorgenommen werden.

In seinem Bericht erinnerte der Vorsitzende Thomas Rickermann an die Höhepunkte des abgelaufenen Jahres. Die Friesoyther waren Ausrichter der Jubiläumskreisschau zum 50-jährigen Bestehen des Kreisverbands mit angeschlossener Lokalschau in Gehlenberg. Das Meldeergebnis mit 406 Tieren sei hervorragend gewesen und der Verein konnte dreizehn Kreismeister stellen, freute sich der Vorsitzende über den tollen Erfolg. Auf der Kreisschau seien auch die Vereinsmeister ermittelt worden. Hier gewann der Vorsitzende Thomas Rickermann mit „Deilenaar“ – und bei der Jugend Tochter Rena Rickermann mit „Zwergwidder wildfarben“.

Einen besonderen Erfolg verzeichneten die Züchter des Friesoyther Vereins auf der Europaschau für Kleintierzüchter in Herning in Dänemark. Thomas Rickermann wurde mit Kleinchinchilla Europameister und stellte ebenfalls einen Champion. Auch Züchterkollege Reinhold Jansen stellte einen Champion mit „Deutsche Kleinwidder wildfarben“. Die entsprechende Ehrung durch den Verein nahm der 2. Vorsitzende Johannes Olliges vor.

Bei der Landesclubschau in Bösel gab es eine Prämierung für Helga Olliges als Landesclubmeisterin mit Separator und Thomas Rickermann als Landesclubmeister mit „Deilenaar“. Den Titel Vereinsmeister Zeichnungstiere mit „Englische-Schecken schwarz-weiß“ wurde Alfons Weinobst zuteil. Eine Tischbewertung gab es bei Familie Olliges. Preisrichter Ralf Adams konnte über 40 Kaninchen bewerten. Der Vorsitzende zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen.

Auch die Geselligkeit unter den Mitgliedern kam nicht zu kurz. Dazu gehörten eine Boßeltour mit Kohlessen, ein Maigang oder die Fahrt mit der „Spitzhörn“ in Barßel.

Jugendwart Hubert Thyen teilte mit, dass er mit einigen Jugendlichen an der Jugendtagung des Kreisverbands in Cloppenburg teilgenommen habe. Diese hatten sich ebenfalls erfolgreich an Ausstellungen beteiligt. Weiter legte er den Kassenbericht bei einem ausgeglichenen Kassenstand vor.

Martin Albers wurde zum neuen Tätomeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Paul Röckers-Bröker hatte die Aufgabe seit 2002 wahrgenommen und wurde mit einem Geschenk belohnt. Alfons Loots wird als Vetreter des Schriftführers Christoph Cloer bei Bedarf einspringen.

Zum Abschluss der Versammlung gab es noch einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen im neuen Jahr. Neben den monatlichen Versammlungen, die zukünftig jeden ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr in der Gaststätte „Hütten Bernd“ in Gehlenberg stattfinden, steht am kommenden Wochenende (19./20. Januar) die Landesschau in der Münsterlandhalle in Cloppenburg auf dem Programm und am 1./2. Februar die Bundesrammlerschau in Halle/Saale.