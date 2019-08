Gehlenberg /Sternbusch Die in der Kreisliga beheimateten Fußballer des SV Gehlenberg haben am Mittwoch eine verdiente Niederlage kassiert. Sie unterlagen daheim dem SC Sternbusch 0:4 (0:2). Patrick Gorr erzielte die Gästeführung (27.). Gorr war es auch, der vor der Halbzeitpause für sein Team erhöhte (40.). In der zweiten Halbzeit legte der SCS durch Tore von Viktor Katron (47.) und Jonas Ortmann (58.) nach.

Schiedsrichter: Hofmann (Scharrel); Sr.-A.: Brünemeyer, Bock.