Harkebrügge /Cappeln Manchmal scheint im Fußball alles so einfach zu sein. Da trifft ein Team, das bis dahin die maximal mögliche Anzahl an Punkten geholt hat zu Hause auf eine Mannschaft, die noch keinen einzigen Zähler verbuchen konnte. Schon klar, wer gewinnt, oder? Eben nicht, schließlich zeigt sich immer wieder, dass im Fußball vieles möglich ist. So bezwang am Freitagabend der klare Außenseiter SV Cappeln seinen dreimal in Folge siegreichen Gastgeber SV Harkebrügge mit 1:0 (0:0) und verbuchte so die ersten Zähler der Kreisliga-Spielzeit. „Das war ein unfassbares Spiel“, sagte Uwe Villwock, Trainer des kleinen HSV. „Wir haben zig Chancen ausgelassen, und der Gegner nutzt seine einzige Möglichkeit, um drei Punkte mitzunehmen.“

So hatten die Harkebrügger in der ersten Halbzeit gute Chancen durch Waldemar Eirich, Saiem Suleiman und Fabian Tangemann, während die Cappelner zu keiner einzigen Möglichkeit kamen.

Nach der Pause war Harkebrügge in einem von Andrej Hofmann (SV Scharrel) und seinen Assistenten Simon Ibelings und Nico Bock sehr gut geleiteten Spiel weiterhin das überlegene Team, das aber einfach nicht ins Netz traf. Vier „Alutreffer“ und drei weitere hundertprozentige Chancen hatte Villwock am Ende gezählt. Sein Kollege Markus Bohmann brauchte zwar nicht groß Chancen zählen, konnte aber auf Patrick Greten zählen. Der köpfte in der 80. Minute am zweiten Pfosten eine Cappelener Freistoßflanke ins Gastgeber-Gehäuse ein. „So ein unglaubliches Spiel habe ich noch nie erlebt“, sagte der schon auf einige Jahre Trainer-Erfahrung zurückblickende Villwock.