Comeback von Mazlum Orke offen

Harkebrügge Wann Mazlum Orke, Mittelfeldspieler des Fußball-Kreisligisten SV Harkebrügge, sein Comeback feiert, ist noch unklar. Der Winter-Neuzugang des SV Harkebrügge hatte sich im Sommer in einem Vorbereitungsspiel schwer verletzt. „Mazlums Verletzung hat sich als etwas komplizierter Bruch herausgestellt, so dass eine Prognose schwer fällt. Wir hoffen schon, dass er vielleicht im Februar oder März wieder ins Lauftraining einsteigen kann“, so Harkebrügges Trainer Uwe Villwock. Aber da müsse man wirklich abwarten, so Villwock weiter.

Derweil kam die coronabedingte Fußballpause für Hisham Abdallah Said Awadh und Piotr Dziuba gerade recht. Beide hatten sich im Derby gegen den STV Barßel (3:2) verletzt. „Hisham wäre gegen Löningen sicher noch nicht aufgelaufen, und bei Piotr dauert die Verletzung noch an“, so Villwock. Piotr ist bei Harkebrügges Physiotherapeuten Thomas Basler in Behandlung. „Und dann hoffen wir mal, dass er in 14 Tagen wieder fit ist“, so Villwock. Mahmoud Manah, der sich in Barßel ebenfalls verletzt hatte, ist dagegen wieder einsatzbereit.