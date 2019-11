Harkebrügge Ausverkauftes Haus vermeldete der Vorstand des Harkebrügger Sportvereins bei seinem Sportlerball, der am vergangenen Samstagabend in den Räumen des örtlichen Schützenvereins gefeiert wurde. Der Ballsaal präsentierte sich in den Vereinsfarben Rot und Weiß. Dafür gab es in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle ein dickes Lob und Beifall von den feierwilligen Gästen an das Organisationsteam um Beate Dirkes und für das Dekoteam mit Henrieke Neumann und Hanna Lücking.

Zu heißer Musik und kühlen Getränken wurde bis in den frühen Morgen getanzt. Der Sportlerball ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Harkebrügger Veranstaltungskalenders. Vorsitzender Hubert Ideler dankte den vielen Helfern und Ehrenamtlichen, vom Trainer und Übungsleiter über Reinigungskräfte bis Sponsoren, die wieder zahlreiche Projekte unterstützten. „Ohne Euch wäre Vereinsleben, so wie wir es hier erleben dürfen, nicht möglich“, so der Vorsitzende.

Sportlicher Erfolg, mannschaftsdienliches Engagement und ehrenamtlicher Einsatz sind beim HSV Merkmale für die Auswahl der jährlichen Vergabe von Auszeichnungen. Den Titel „Sportler des Jahres“ vergab Vorsitzender Hubert Ideler nicht an eine männliche Person, sondern an Mechthild (Mecci) Lammers von der ersten Fußball-Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Elisabethfehn/Harkebrügge.

Schon von Kindesbeinen an ist sie sportbegeistert. „Sport und die damit verbundene Teambereitschaft sowie Geselligkeit stehen bei ,Mecci’ an oberster Stelle“, lobte Vorsitzender Ideler die 25-jährige Sportlerin des Jahres. Auch zeichne sie sich dadurch aus, dass sie auf dem Platz alles gebe, bis der Reservetank leer sei.

Den Titel Mannschaft des Jahres haben sich die Kicker der Zweiten-Herren-Fußballmannschaft verdient. Für das Team um die Trainer Alexander Schessler und Dirk Delger ist die Hilfe im Verein eine Selbstverständlichkeit. Derzeit kicken sie recht erfolgreich in der zweiten Kreisklasse und peilen den Aufstieg an. „Wichtigste Adjektive: trinkfest, durstig, angriffsbereit, aber herzlich“, so Ideler.

Den Ehrenamtspreis bekam in diesem Jahr Harald Welp. „Für ihn ist Einsatzbereitschaft und ehrenamtlicher Einsatz für den Verein auf und neben dem Platz eine Selbstverständlichkeit“, sagte der Vorsitzende des kleinen HSV. In der dritten Halbzeit greife Harald besonders gern an. Die diesjährige Tombola hatte es in sich. Dank des DJs Frank aus Barßel war die Tanzfläche immer gut gefüllt, und bei guter Stimmung feierten Mitglieder und Nichtmitglieder beim kleinen HSV ganz groß.