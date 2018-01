Kleiner HSV mit großer Verstärkung

Harkebrügge Fußball-Kreisliga-Spitzenreiter SV Harkebrügge hat sich in der Winterpause noch einmal kräftig verstärkt: So wird Mariusz Szyszka in Zukunft als Innenverteidiger oder Sechser für den kleinen HSV spielen. Der 29-jährige Pole war lange Profi und stand unter anderem im Kader des Erstligisten Lech Posen. „Er hat im Training schon einen hervorragenden Eindruck hinterlassen“, sagt Teammanager Werner Schulte. „Er ist eine absolute Verstärkung.“

Verstärkt werden die Harkebrügger Fußballer aber auch durch den 20-jährigen Daniel Rotärmel, der vom STV Barßel zum Kreisliga-Tabellenführer wechselt. Der Offensivspieler hat 20-mal für den STV in der Bezirksliga gespielt. Wie ein Neuzugang dürfte sich auch Dustin Villwock vorkommen, kam er doch wegen einer Patellasehnenentzündung auf beiden Seiten in der Hinrunde nicht zum Einsatz. „Die Verletzung ist auskuriert, und zum ersten Punktspiel ist er wieder einsatzbereit“, freut sich Schulte, der vor Kurzem schon mit Mizgin Tonga einen alten Bekannten als Neuverpflichtung begrüßen konnte.

So gar nicht freut Schulte dagegen, dass Torwart Frank Hinrichs zu Eiche Ostrhauderfehn wechselt. „Er ist ein großartiger Mensch und Sportsmann. Das tut mir in der Seele weh“, sagt Schulte. „Aber ich habe natürlich Verständnis für seinen Wechsel, weil er bei uns nur noch die Nummer drei war.“ Zudem verlässt Mateusz Pakosz Harkebrügge nach drei Spielzeiten. Der Innenverteidiger und Sechser verstärkt den STV Barßel.