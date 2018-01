Harkebrügge Als „Postillons d’Amour“ haben sie schon längst ausgedient. Doch Brieftauben erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Einer, der sich seit Kindesbeinen an dem Federvieh erfreut, ist Leo Gohra aus Harkebrügge. Seit 50 Jahren ist er leidenschaftlicher und überaus erfolgreicher Brieftaubenzüchter.

Hunderte von Tauben befinden sich in seinen Schlägen an der Schulstraße und werden jährlich auf weite Reisen geschickt. Dabei kehrt natürlich nicht jede Taube in ihren Schlag zurück. Brieftauben sind Tauben, die früher dafür verwendet worden sind, Nachrichten zu übermitteln; die Taubenpost war der Anfang der Flugpost. Heute werden Brieftauben hauptsächlich für Flugwettbewerbe gehalten und gezüchtet.

Die Brieftaubenzüchter verstehen ihr Hobby im Allgemeinen als Sport. Ihre Heimat haben die Züchter nicht nur im Verein, sondern auch in der Reisevereinigung Südoldenburg-Nord. Einer der absoluten sportlichen Spitzenzüchter in der Reisevereinigung ist Gohra. Die Anpaarung für seine Zucht sucht er sorgfältig aus. Seit 1967 widmet er sich dem Taubensport und nimmt mit den Rennpferden des kleinen Mannes am Flugsport teil. Mit überragenden Ergebnissen und unzähligen Meistertiteln konnte der 74-jährige Hobbyzüchter in der Vergangenheit aufwarten. Im Hause Gohra gibt es keinen Raum, in dem nicht Pokale in den Vitrinen stehen oder Urkunden und Plaketten an der Wand hängen. „Wir brauchen eigentlich gar keine Tapeten“, scherzt Ehefrau Ilka ein wenig.

Gohra ist Gründungsmitglied des Brieftaubenzuchtverein „Auf in den Norden“ Harkebrügge und war dort langjähriger Vorsitzender. Heute ist er Mitglied im Verein „Moorbote“ Elisabethfehn. Lange Zeit vorher hatte er schon Tauben gehalten. „Zum Taubensport bin ich schon in der Kindheit gekommen. Da war ich zehn Jahre alt. Meine erste Taube war ein Zuflieger aus Holland. Das Tier war verletzt“, erinnert sich der Rentner. Von da an war seine Leidenschaft für die Brieftauben geboren. In den Anfangsjahren gab es in der Gemeinde Barßel nur einen Brieftaubenverein in Elisabethfehn. Später dann noch in Harkebrügge und Reekenfeld. „Unsere Einsatzstelle war damals die ehemalige Koksfabrik in Elisabethfehn. Von da aus wurden die Tauben in Weidekörben vom Sportsfreund Jannik aus Friesoythe nach Cloppenburg gebracht“, so Gohra. Die Reise der Tauben ging dann weiter mit dem Zug nach Köln oder in die Schweiz. Es gab nur eine Uhr zur Registrierung. Früher wurde alles mit dem Fahrrad abgefahren. „In den 70er Jahren kam dann der Kabinen-Express, so dass wir unsere Tauben selbst zu den Einsatzorten fahren konnten“, so der Harkebrügger Brieftaubenfreund. Mit den sogenannten „Tippes“ erfolgte auch eine neue Registrierung. „Ja, es hat sich in den 50 Jahren einiges verändert.

Aufgrund einer Erkrankung kann ich den Taubensport nicht mehr so ausüben. Ich bin froh, dass meine Ehefrau Ilka den Sport übernommen hat. So bin ich immer noch dicht an den Brieftauben dran und kann sie vom Küchenfenster aus fliegen sehen“, freut sich Gohra.

„Leo Gohra ist ein Spitzenzüchter. Wer in der Reisevereinigung mit dem Weibchen Erster werden wollte, musste am Züchterfreund Gohra vorbei. Obwohl von seiner Krankheit gezeichnet, ist Leo bis heute ein ernstzunehmender Züchter und Sportfreund’“, sagt Erwin Nienaber aus Sedelsberg, Vorsitzender der Reisevereinigung Südoldenburg-Nord.

Alle seine Erfolge aufzuzeichnen, würde Seiten füllen. Ob RV-, Kreis-, General-, Konkurs-, Jungtier- oder Verbandsmeisterschaften: Leo Gohra hat in seiner 50-jährigen Brieftaubenära alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.