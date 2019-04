Richtig was los war jetzt in der Sporthalle Hemmelte. Alle 66 Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr machten mit beim Schultenniscup, dem Low-T-Ball-Turnier, das die Grundschule mit der Tennisabteilung im BV Kneheim organisiert hatte.

„Tennis mit dem großen Overball und den echten Schlägern macht richtig Spaß. Die Schüler haben zudem schnell Erfolgserlebnisse“, so Schulleiterin Monika Sommer und Tennis-Trainerin Brunhilde Grönheim. In der Turnhalle hatten die Organisatoren acht Tennis-Kleinfelder aufgebaut. „Die Materialien stellt der Kreistennisverband kostenlos zur Verfügung. Dort kann man den Anhänger mit allen Utensilien ausleihen“, lobt Grönheim.

Mit dem Overball und echten Tennisschlägern gilt es beim Low-T-Ball, den Ball im Feld zu halten und dann zurückzuschlagen. Wer so schlägt, dass der Ball nicht unter der Bande her zurückgeschlagen werden kann, erhält einen Punkt.

In Turnierform ermittelten die Kinder ihre Gruppen- und Klassensieger. Besondere Spannung herrschte dann bei den Endspielen der Klassenbesten. Angefeuert von ihren Mitschülern und einigen Eltern kämpften die Schüler um jeden Ball.

„Wir wollen unsere Kinder bewegen. Dieses Spiel mit dem Overball ist leicht und auch in diesem Alter interessant. Es ist eine Möglichkeit, ,Schule in Bewegung’ zu bringen. Aber wir wollen natürlich auch neugierig machen auf den echten Tennissport“, sagte Sommer.

In Hemmelte bietet sich die Tennisabteilung des BV Kneheim als Kooperationspartner an. Bereits seit einigen Jahren leitet Trainerin Brunhilde Grönheim eine Nachmittags-Arbeitsgemeinschaft im Tennis in der Hemmelter Turnhalle. „Die Schule hat so ein interessantes Nachmittagsangebot und der Tennisverein bekommt den ein oder anderen talentierten Spieler“, bewerten Sommer und Grönheim die Kooperation als Erfolgsmodell.

Bei den Mädchen im 1. Schuljahr siegte Carolin Gerdes vor Josephin von der Wall und Antonia Kröger. Im 2. Schuljahr gewann Emma Kaletta vor Rieke Rosenbaum und Tamina Storz. Beste Drittklässlerin war Neele Jabs vor Esther Siemens und Elin Kathmann, während im 4. Schuljahr Franziska Hempen vor Judith Wortmann und Ina Rosenbaum siegreich war.

Bei den Jungen gewann im 1. Schuljahr Jakob Siebert vor Moritz Döbbeler und Jan Klug. Das 2. Schuljahr dominierte Michael Martin vor Ole Hindersmann und Mads Wortmann, während im 3. Schuljahr Julian Haschenhermes vor Johannes Imholte und Luis Kopetzki gewann. Beim 4. Schuljahr erwies sich Johann Dammann Bennet Rensen und Eduard Tkach überlegen.