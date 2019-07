Hier ist Präzision gefragt

Volle Konzentration: Rolf Krämer – Mitglied der Fallschirmsportgruppe (FSG) Wildeshausen – visiert die Zielscheibe an: Einzig und allein um Präzision geht es kommenden Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, auf dem kleinen Sportflugplatz in Staatsforsten, wenn dort die Deutsche Meisterschaft im Fallschirm-Zielspringen ausgetragen wird. Veranstalter sind die Bundeskommission Fallschirmsport und der Deutsche Fallschirmsportverband. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, als uns die Frage erreichte, ob wir Gastgeber für dieses Event sein wollen“, so FSG-Sprecherin Anniko Henschken. Etwa 45 Teilnehmer aus mehreren Nationen wie beispielsweise Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Belgien und Deutschland gehen an den Start. Wobei dem Alter der Sportler keine Grenzen gesetzt sind. Denn der älteste Athlet ist stolze 84 Jahre alt. Die Springer verlassen das Luftfahrzeug in nur 1000 Meter Höhe und es gilt nach der Öffnung des speziellen Zielsprungschirmes möglichst genau eine kleine Zielscheibe zu treffen. Informationen zur Veranstaltung gibt es unter info@fsg-wildeshausen.de oder Telefon 0177/ 4077630.

