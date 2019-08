Hilkenbrook /Surwold Insgesamt 46 Kinder haben am diesjährigen Zeltlager des SV Hilkenbrook teilgenommen. Nachdem die Zelte von den Betreuern und freiwilligen Helfern aufgebaut worden waren, erfolgte am nächsten Tag die Anreise für die Kinder. Unter der Führung von Heike Schulzki fuhren die Kinder zusammen mit den Betreuern auf Fahrrädern nach Surwold. Dann stellten die Betreuer den Teilnehmern zwischen sechs und 14 Jahren das diesjährige Motto „Harry Potter“ vor.

Nach dem Besuch eines nahegelegenen Schwimmbads am nächsten Tag wurde die Kinder in Gruppen beziehungsweise „Häuser“ wie bei Harry Potter eingeteilt. Jeden Tag mussten sie ein bestimmtes Spiel antreten. Unter anderem gehörten dazu ein Songquiz, ein Tierquiz und ein Chaosspiel. Das Songquiz war auch das erste Spiel, bei dem die Teilnehmer um die ersten Punkte spielten.

Am darauffolgenden Tag ging es zum Einkaufen, und es wurden Armbänder in den Farben der „Häuser“ gebastelt. Auch T-Shirts wurden bemalt. Am Abend gab es dann noch einen besonderen Besuch. Der Schützenverein Hilkenbrook war zu Gast und brachte sein Königspaar Manfred und Marion Lammers mit.

Zum absoluten Höhepunkt des Zeltlagers zählte der Besuch in einem Kletterwald. Die Kinder, die nicht klettern wollten, durften mit der Rodelbahn fahren oder auf dem Spielplatz toben. Mit den Kindern, die zum letzten Mal mit ins Zeltlager des SV Hilkenbrook fahren durften, ging es am Abend zum 3D-Bogenschießen.

Zum Schluss des Lagers wurde noch ein Chaosspiel gespielt. Zudem gab es eine Talentshow mit anschließender Party. Für alle Teilnehmer war es ein tolles Zeltlager. Ein großer Dank geht an die fleißigen Helfer, Spender und die Jungs aus Surwold.