Höltinghausen /Friesoythe Der Handball-Landesliga-Neuling SV Höltinghausen bestätigte seinen Aufwärtstrend mit einer faustdicken Überraschung. Die HSG Friesoythe gewann einen verdienten Auswärtspunkt.

Handball, Landesliga Frauen: SV Höltinghausen - GW Mühlen 28:26 (12:9). Sie wollten „nur“ ihren erst zweiten Saisonsieg, eine Woche zuvor gegen Itterbeck erzielt, bestätigen. Was sich im Duell mit Spitzenreiter GW Mühlen aber entwickelte, überraschte und begeisterte zugleich.

„Dass wir in dieser Liga mithalten können, wenn wir taktisch und von der Einstellung und der Nervenstärke her alles in die Waagschale werfen, habe ich schon häufig gesagt. Wenn es gegen den Tabellenführer dann so gut gelingt, kann man nur stolz auf das Team sein“, freute sich Trainer Hartmut Wolf.

Doch nach diesem Sieg, dem zweiten in Folge nach zuvor 13 Niederlagen in Serie, die Wende in Richtung Klassenerhalt abzuleiten, hält Wolf für noch zu verwegen. „Die Mannschaft soll ihren Triumph feiern und danach wieder daran gehen, die Leistung zu bestätigen“, sagt Wolf, der seinen Ex-Club sehr gut kennt und sein Team entsprechend einstellte. Doch Theorie und Umsetzung liefen beim SVH häufig zu weit auseinander – diesmal nicht.

So wurde die starken Außenspielerinnen von Theresa Böckmann und von Lena Walter so konsequent beackert, wie auf der Mittelposition Sarah Ebendt gut verteidigte und darüber hinaus neun Treffer erzielte. Mühlen wurde so allmählich genervt. Selbst als Elisa Fangmann schon nach 37 Minuten mit roter Karte die Partie verlassen musste, blieb der Gastgeber souverän. Ihren Abwehrpart übernahm Sarah Pille, die wie die überragende Torhüterin Andrea Möhlmann Spaß daran fand, ihrem Ex-Club den Spaß zu verderben.

Der Spielverlauf war eindeutiger, als zu erwarten war. Mühlen führte lediglich 2:0 (5.), aber über 7:3 (14.) und 12:9 zur Pause hatte der SVH sich ein Polster und jede Menge Selbstvertrauen geholt. Und, wie Trainer Wolf betonte, die Mannschaft hatte auch im zweiten Abschnitt stets den Willen, den Biss und die konsequente Taktik, diese Partie erfolgreich zu beenden. Über 14:10 (32.), 19:13 (40.), 23:20 (50.) und 27:23 (58.) geriet der Erfolg nie in Gefahr denn das 26:28 für Mühlen fiel erst in der Schlusssekunde.

SVH: Möhlmann, Kuhlmann - Meyer (4), Greten, L. Walter (6), Menke, Brockhaus (2), Felstermann (3), Ebendt (9/4), Fangmann (1), Pille, Niehaus, Böckmann (3).

TSG Hatten/Sandkrug II - HSG Friesoythe 27:27 (13:15). Der Neuling aus Friesoythe behält sein ausgeglichenes Punktekonto und damit sieben Punkte Vorsprung auf die TSG-Reserve bei. Dabei hätte der Abstand auf den abstiegsgefährdeten Gastgeber anwachsen können, wenn die HSG im ersten Abschnitt konsequenter die 4:1-Führung (10.) ausgebaut hätte. „Die Möglichkeiten dazu waren vorhanden“, sagte Trainer Günter Witte.

So war das 15:13 zur Pause eher etwas enttäuschend, wobei die personell bedingten Umstellungen in der Abwehr nun doch Wirkung zeigten. So konnte, angeführt von Torwart Alexander Unnerstall, der mit elf Toren das Duell mit HSG-Schütze Nils Albers aber knapp verlor, die TSG-Reserve die Partie drehen und Mitte der zweiten Halbzeit mit 21:18 führen.

Doch dann zeigte, wie Trainer Witte betonte, sein Team eine glänzende Moral. Nach dem 23:23-Ausgleich (51.) wurde es richtig spannend, da die Führung nun stetig wechselte. Am Ende setzte Albers mit dem gerechten 28:28 den Schlusspunkt.

HSG: Fröhlich, Fründt - Willmann (1), M. Witte (3), Robbers (2), Albers (12/4), Kühn, Laskowski (1), Binder (1), Paul (2), Wilhelm (5), Sawizki.