Fußball: Göhring und der „schwarze Panther“

Höltinghausen „Torhüter und Linksaußen haben einen an der Klatsche“, ist eine gerne zitierte „Fußball-Weisheit“. Die Torhüter, die mit Feuereifer und Herzblut durch die Sechzehner fliegen, machen sich aus solchen Sprüchen herzlich wenig. Sie haben schließlich diese Floskel von Kindesbeinen an schon zigmal gehört.

• Mit Leib und seele

Dazu gehört auch Horst Göhring, den eigentlich alle nur „Hotte“ rufen. Obwohl schon längst nicht mehr aktiv, ist er Torhüter mit Leib und Seele. Der gebürtige Cloppenburger wurde schnell mit dem „Fußball-Virus“ infiziert. Sein damaliger Lehrer hätte ihn allerdings gerne als Handballer gesehen, doch das kam für Göhring nicht in Frage. Seine damalige Antwort in Richtung des Lehrers fiel so aus: „Ich will Fußball spielen und Torhüter sein.“

Göhring, Jahrgang 1952, wuchs an der Resthauser Straße in Cloppenburg auf. Sein Weg führte ihn aber nicht zum BV Cloppenburg, sondern zum BV Varrelbusch. Erst in der Jugend, dann im Herrenbereich. Sein großes Vorbild war der russische Weltklasse-Torhüter Lew Jaschin. Jaschin war eine Ikone des Torhüter-Spiels.

Den deutschen Offensivspielern um Uwe Seeler, Helmut Haller und Co. ging jener Jaschin besonders beim WM-Halbfinale 1966 (2:1) mit seinen Paraden gehörig auf den Wecker. „Jaschin war ein Ausnahmekönner. So wie er, wollte ich auch sein“, sagte Göhring, der die WM 1966 vor der Flimmerkiste verfolgte. Jaschin wurde aufgrund seiner Klasse und seines schwarzen Dresses unter anderem als der schwarze Panther bezeichnet.

• Trainingsbesessenheit

Von der Trainingsbesessenheit her dürften sich Jaschin und Göhring nicht viel getan haben. Sie „brannten“ beide für den Torhüter-Job. Göhring ging sogar zu Fuß zum Training nach Varrelbusch und wieder zurück. „Das würde heutzutage keiner mehr machen“, sagt er und lacht. Das Lachen sollte derweil den gegnerischen Stürmern schnell vergehen, wenn Sie Göhring gegenüberstanden. Obwohl dieser mit seiner Größe von 1,74 Metern kein Gardemaß für einen Schlussmann besaß.

„Meine Stärken waren sicherlich die Reflexe und die Sprungkraft“, meint Göhring. Als Schwäche bezeichnete er das Herauslaufen. Doch Göhring machte als Torhüter einen Top-Job und erlebte in der Herrenmannschaft des BV Varrelbusch große Erfolg. Unvergessen blieb ihm dabei ein Spiel gegen den Nachbarn BV Cloppenburg. Dieses Duell ging zwar 0:1 verloren, doch Göhring hielt wie der Teufel. „Von diesem Spiel ist mir die Zuschauerkulisse in Erinnerung geblieben. Da waren rund 1000 Zuschauer in Varrelbusch“, erzählt Göhring. An den Schützen des einzigen Gegentores kann er sich gut erinnern. Es sei Bernd Engling per Kopf gewesen. „Bernd wurde später Trainer in Höltinghausen“, sagt Göhring.

• Wechsel zum SVH

In den 70er-Jahren wechselte Göhring, den es inzwischen nach Halen verschlagen hatte, vom BV Varrelbusch zum SV Höltinghausen. Er hätte zuvor zu einem anderen Club wechseln können. Unter anderem absolvierte er ein Probetraining bei Sparta Werlte, doch er blieb lieber dem Landkreis Cloppenburg treu. „Mir gefiel es gleich auf Anhieb in Höltinghausen. Die Kameradschaft war top. Zudem kam dann ein starker A-Junioren-Jahrgang hoch, mit dem wir den Sprung auf die Bezirksebene packten“, so Göhring.

Vom damaligen Mannschaftsgeist schwärmt er noch heute. Man habe sich untereinander gepusht – ob im Training oder im Spiel. Das sei schon etwas ganz Besonderes gewesen, meint er. „Durch diese Fußballer-Zeiten sind Freundschaften fürs Leben entstanden und Erinnerungen, die ich in keinem Fall missen möchte“, sagt Göhring.

• hart im Nehmen

Göhring war ein Torhüter, der hart zu sich selbst war. Die Liste seiner Verletzungen kann es mit der Krankenakte eines gewissen Harald „Toni“ Schumacher locker aufnehmen. Ob Fußbruch, doppelter Kieferbruch oder diverse Fingerverletzungen. Bei Fingerverletzungen ließ er sich allerdings nicht auswechseln.

Während eines Fußballspiels kugelte er sich den Finger aus. Seine damalige Frau, eine ausgebildete Krankenschwester, renkte den Finger wieder ein. „Dann ging es weiter. Irgendwann konnte ich es dann auch selber“, sagt Göhring und lacht.

Bis Ende der 80er Jahre stand er im Tor der ersten Mannschaft des SVH. Parallel dazu war er bereits bei den alten Herren aktiv. Mit den Altmeistern des SV Höltinghausen feierte er im Laufe der Jahre viele Erfolge.

Beim Gewinn der Ü-32-, Ü-40, und Ü-48-Kreismeisterschaften in der Halle hütete Göhring das Tor. Der SV Höltinghausen lässt ihn bis heute nicht los: als Torwarttrainer, durch seine Mithilfe bei Arbeitseinsätzen auf dem SVH-Sportgelände und, und, und.

Der bekennende Fan von Borussia Mönchengladbach Göhring ist zur Stelle, ohne ein großes Aufheben davon zu machen. „Der SV Höltinghausen ist mir ans Herz gewachsen“, sagt Göhring. Ein Satz, den man ihm ohne weiteres abnimmt.