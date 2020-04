Vereinsleben: SVH verschiebt Feierlichkeiten auf 2021

Höltinghausen Der Sportverein Höltinghausen hat auf die Corona-Pandemie reagiert, und seine für diesen Juli geplanten Feierlichkeiten zum einhundertjährigen Geburtstag des Vereins genau um ein Jahr verschoben. Das teilte der Vorstand und das Organisationsteam des SV Höltinghausen auf Nachfrage der NWZ mit. Eigentlich hätte der Verein vom 10. bis einschließlich 19. Juli dieses Jahres seinen runden Geburtstag mit einem Festprogramm feiern wollen.

Neben der Sportwoche mit zahlreichen Turnieren und Veranstaltungen der einzelnen Abteilungen wäre das hochdotierte Fußball-Preisgeldturnier um den SVH-Supercup eigentlich auch im Juli angepfiffen worden. Auch ein Freundschaftsspiel einer hiesigen Auswahlmannschaft gegen den Drittligisten SV Meppen war im Terminplan (10. Juli) fest verankert worden. „Die Sportwoche mit dem kompletten Programm – unter anderem der Galaveranstaltung – wird genau um ein Jahr auf 2021 verschoben“, hieß es von Seiten der Macher des SV Höltinghausen. Mit dem SV Meppen sei bereits telefoniert worden, und auch die Meppener werden alles versuchen, im nächsten Jahr in Höltinghausen vorstellig zu werden, hieß es weiter. „Klar – wir sind traurig darüber, dass unsere Sportwoche nicht über die Bühne gehen kann. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Schließlich ist es für uns eine Herzensangelegenheit, dass alle Mitglieder, Freunde und Gönner des SVH an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Dann feiern wir halt nächstes Jahr“, sagte der Vorstand und das Organisationsteam des SV Höltinghausen.

Auf ihre Dosis SV Höltinghausen brauchen die Fans des Vereins in diesem Sommer nicht zu verzichten. Schließlich kommt demnächst die über 800-Seiten starke Vereinschronik auf den Markt. Der Verkauf der Chronik ist für Ende Juni 2020 vorgesehen.• •

Das Chronikteam unter der Leitung von Joachim Hochartz hat ein echtes Mammutwerk auf die Beine gestellt. Ein Werk, mit dem nicht nur die eingefleischten Fans des Vereins ganze Sommerabende im heimischen Lesesessel verbringen können. Erinnert wird in dem Buch zum Beispiel an legendäre Vereinsikonen wie den unvergessenen Willi Jordan oder an die spannende Gründungsgeschichte. • Wer sich eines der mit Spannung erwarteten Exemplare sichern möchte, kann die „SVH-Bibel“ unter dieser E-Mail-Adresse vorbestellen lassen: joachim.hochartz@ewetel.net