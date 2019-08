Holdorf /Garrel Die in der Fußball-Bezirksliga spielende Mannschaft des BV Garrel hat am Mittwochabend ihr Auswärtsspiel beim SV Holdorf verloren. Die Garreler unterlagen dem Vizemeister der vergangenen Saison mit 1:3.

Garrels Trainer Alket Zeqo musste sein Team umbauen. Torhüter Daniel Panzlaff fiel kurzfristig aus beruflichen Gründen aus. Für ihn rückte Maximilian Imbusch zwischen die Pfosten. Amir Hasanbasic gehörte zwar dem Kader an, stand aber nicht in der Startelf.

Die Zuschauer sahen einen nervösen Beginn beider Mannschaften. Nach acht Minuten versuchten die Holdorfer ihr Glück per Freistoß von Peter Sedlik. Aber er zielte ungenau.

In der 17. Minute kombinierten sich die Hausherren gut durch, und Paul Bley traf zur Führung. Im Anschluss hatten die Garreler zwei gute Gelegenheiten. Doch sowohl beim Schuss von Pascal Looschen (20.) als auch bei Linus Backhaus (23.) hieß die Endstation Stefan Segatz. Holdorfs Keeper behielt beide Male die Oberhand.

In der 38. Minute entpuppten sich die Holdorfer erneut als die effektivere Mannschaft. Nach einer Freistoßflanke erhöhte Christian Niehaus per Kopf auf 2:0. In der 45. Minute versuchte es Garrels Marcel Meyer mit einem strammen Schuss, den Segatz aber ebenfalls parieren konnte.

Nach dem Seitenwechsel waren erstmal die Garreler am Drücker. Doch erneut haperte es an der Chancenverwertung. So ließen Esmir Zejnilovic (48.), der eingewechselte Tom Lizenberger (51.) und Pascal Looschen (64., Freistoß) Chancen zum Anschlusstreffer aus. Das sollte sich rächen. Holdorf fuhr nach 73 Minuten einen Konter. Diesen schloss Paul Bley zum 3:0 ab. Der Garreler Anschlusstreffer durch Nermin Becovic in der 87. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Tore: 1:0 Bley (17.), 2:0 Niehaus (38.), 3:0 Bley (73.), 3:1 Nermin Becovic (87.).

BV Garrel: Imbusch - Koopmann, Walker, Yasin, Pham (46. Oltmann), Meyer, Pascal Looschen, Fink (82. Finn Backhaus), Becovic, Linus Backhaus (46. Lizenberger), Zejnilovic.

Schiedsrichter: Philip Holzenkämpfer (TSV Wallenhorst).