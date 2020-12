„Unterschrift war reine Formsache“

Holdorf Trainer Jan Kreymborg hat beim Fußball-Bezirksligisten SV Holdorf über die Saison 2020/21 hinaus bis zum Jahr 2022 verlängert. Dies bestätigte Kreymborg am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion.

„Die Unterschrift zur Verlängerung des Trainerteams war eine reine Formsache“, so Kreymborg. Die Arbeit mit der Mannschaft, seinem Trainer- und Funktionsteams mache ihm einen Riesenspaß. „Und wir hoffen, dass wir die Mannschaft so weiter zusammenhalten können. Da wir davon überzeugt sind, mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben“, so Kreymborg weiter.

Er hatte im Sommer dieses Jahres das Traineramt beim SV Holdorf übernommen. Neben Kreymborg haben auch Niklas Stöver und Björn Spiegeler (beide Co-Trainer) verlängert. Auch das Funktionsteam bleibt an Bord. Kreymborg war auch schon im Landkreis Cloppenburg als Trainer aktiv gewesen. So gewann er mit den Sportfreunden Sevelten im Jahr 2018 den Kreispokal.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail