Handball: Neue Oberliga lockt mit bis zu 30 Derbys

Im Nordwesten Der Aufstieg der Handballer des Tvd Haarentor in die Oberliga könnte für bis zu 30 Derbys in der Region und mächtig Stimmung in den Hallen sorgen. Es sei denn, der TV Cloppenburg kann doch noch den erhofften Aufstieg in die 3. Liga erwirken. Zudem droht der SG VTB/Altjührden noch die Havarie wegen wirtschaftlicher Probleme.

• SG VTB/Altjührden

Frieslands Handball-Flaggschiff ist in ganz schwere See geraten. Um trotz weggebrochener Einnahmen sowie des Absprungs von Sponsoren keinen Schiffbruch zu erleiden, sah sich die Kommandobrücke um Geschäftsführer Piet Ligthart und Sportleiter Christoph Deters vor zwei Wochen dazu gezwungen, das Ruder herumzureißen.

Zwar verzichteten ob drohender Einbußen von mindestens 50 Prozent des Gesamtetats alle Spieler, Trainer und weitere Angestellte für den Rest der Saison auf Teile ihrer Bezüge. Doch war die finanzielle Schieflage damit noch nicht abgewendet. So stimmten – mit einer Ausnahme – alle Spieler mit gültigen Kontrakten für die neue Saison zudem einer Vertragsauflösung zu. Derzeit arbeiten Deters & Co. mit Hochdruck daran, möglichst viele Akteure des Kaders trotz wohl deutlich niedrigerer Konditionen, bei der SG VTB/Altjührden zu halten. Wohlwissend, dass andere Vereine längst schon Kontakt zu Leistungsträgern aufgenommen haben und mit lukrativeren Angeboten einen Wechsel forcieren wollen. Der wäre ab dem 1. Juli möglich.

„Um möglichst allen Spielern ein finanziell faires Angebot unterbreiten zu können und auch im nächsten Jahr eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen, arbeiten wir momentan auf Hochtouren“, erläutert Pressesprecher Andre Seefeldt. Ein Baustein zur Sicherung des Vareler Leistungshandballs und zur Minimierung des finanziellen Defizits soll eine Crowdfunding-Aktion bilden, die an diesem Freitag beginnt. So werden online unter shop.handball-varel.de diverse Produkte angeboten, mit deren Erwerb die SG unterstützt werden kann – darunter Dauerkarten zu reduzierten Preisen oder ein spezielles Shirt, auf dem alle Besteller namentlich verewigt werden. „Wir hoffen, dass uns die Menschen genauso sensationell unterstützen, wie sie es auch bei unseren Heimspielen machen“, betont Seefeldt.

• TV Cloppenburg

Für den TV Cloppenburg ist die Saison noch nicht zu Ende, besteht doch über die Nachrückerregelung die Möglichkeit, doch noch in die Dritte Liga aufzusteigen. „Ich hoffe, dass wir nach Meldeschluss 15. Mai zeitnah erfahren, ob wir doch noch Drittligist geworden sind“, sagt Maik Niehaus vom Teammanagement des TVC.

Sportlich verdient hätte das Team von Trainer Barna-Zsolt Akacsos den Aufstieg. Unter seiner Regie hat sich die Mannschaft vom Abstiegskandidaten zum Titelanwärter entwickelt (17/18 Dritter, 18/19 Vierter, 19/20 Zweiter – punktgleich hinter dem ATSV Habenhausen).

Und dies, entgegen vieler Meinungen, mit jahrelang kaum verändertem Etat. Zwar wäre der Aufstieg nach vereinseigenem Fünfjahresplan erst in der Saison 20/21 fällig. Doch wer 26 Wochen lang Tabellenführer gewesen ist und ausgerechnet am 21. März auf das wohl entscheidende Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen wegen der Corona-Pandemie verzichten musste, dessen Frust über die verpasste Dritte Liga wäre wohl nachvollziehbar . . .

Die Leistungsexplosion der Sandkruger in diesem Jahr wurde durch den Saisonabbruch jäh gestoppt. Bis dahin hatte die Truppe von TSG-Trainer Hauke Rickels 10:4-Punkte aus sieben Partien geholt. „Wir hatten zum Schluss einen richtig super Lauf“, zeigte sich Rickels zufrieden. Zuletzt war trainingstechnisch bis auf individuelle Laufeinheiten nicht viel passiert. „Alle müssen mit der Situation klarkommen“, sagt der Coach, der mit Blick nach vorne bereits sagt: „Die Oberliga wird extrem interessant und eine breite Leistungsdichte haben. Wir freuen uns auf die neue Saison.“ Diese dürfte aus seiner Sicht auch durch den Aufstieg des Nachbarn TvdH noch einmal spannender werden. „Schön, dass sie es geschafft haben – auf dieses Derby freuen sich natürlich auch die Zuschauer.“

Der TSG-Kader ist aktuell von 17 auf 14 Akteure (darunter drei Torhüter) geschmolzen. Andre Haake, Tim Streckhardt und Kevin Larisch gilt es zu ersetzen. Gespräche mit potenziellen neuen Spielern laufen. „Wir wollen vor allem menschlich ein gutes Team bleiben und uns spielerisch weiterentwickeln. Schauen wir mal, wohin die Reise geht – verstecken müssen wir uns nicht“, sagt Rickels.

• Elsflether TB

Das Trainertrio Florian Doormann, Bela Rußler und Sascha Klostermann zeigen sich unbeeindruckt vom Corona-Virus. Seit Montag finden die ersten Laufeinheiten statt – bei Einhaltung der geltenden Richtlinien. Rußler bezweifelt, dass die Saison schon im September beginnt. „Nach dem Konzept des DHB soll die Saison ja zur normalen Zeit wieder losgehen. Aber da glaube ich noch nicht so recht dran“, sagt der Elsflether Spielmacher. „Wir dürfen nicht vergessen, dass Handball ein Vollkontaktsport ist.“

Sportlich hatte der ETB zuletzt eine ausbaufähige Spielzeit hingelegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag er auf dem letzten Tabellenplatz – allerdings in Schlagdistanz zu mehreren Teams. „Unser Ziel bleibt auch in der neuen Saison nur der Klassenerhalt“, sagt Rußler. Er muss mit seinen Trainerkollegen den Abgang wichtiger Stützen der vergangenen Jahre kompensieren. Justus Pille, Christopher Santen, Jannes van Dreumel und Markus Zindler haben in der Oberliga Fußstapfen hinterlassen – und nun Lücken, die gefüllt werden wollen. Bislang stehen zwei Zugänge fest. Der flexible Rückraumspieler Simon Bodenstab wechselt vom Verbandsligisten TSV Daverden zum ETB. Außerdem kehrt das Elsflether Urgestein Chris Danielzik vom TV Cloppenburg zurück.

Gerne würde Spartenleiter Sascha Klostermann weitere Zugänge präsentieren. Doch die Suche nach Verstärkungen ist schwierig. „Normalerweise läuft das bei uns über Probetrainings. Da merkt man schnell, ob es menschlich passt. Aber das fällt derzeit ja nun mal flach“, sagt er. Außerdem fließt in Elsfleth kein Geld. „Anstatt ein Gehalt zu verdienen, muss man bei uns nach den Spielen wegen der Backe sogar selbst die Halle reinigen. Wir können jungen Spielern nur die Möglichkeit anbieten, sich in der Oberliga zu etablieren“, sagt Rußler.

• Tvd Haarentor

Die Etablierung in der vierthöchsten Spielklasse ist für den Aufsteiger aus Oldenburg insgesamt die oberste Maxime. „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und die eine oder andere Überraschung schaffen“, sagt Teammanager Matthias Voß. Er hat mit seinen Mitstreitern mit der 2013 entwickelten „Vision 2020“ in den vergangenen Jahren über eine forcierte Nachwuchsarbeit die Basis für den Sprung aus der Verbandsliga geschaffen.

Es gibt wohl kaum jemanden, der bezweifelt, dass die starke Einheit, die der 2019 als Trainer gekommene Ivo Warnecke aus der Mannschaft mit erfahrenen Ankern wie vielen jungen Wilden aus dem eigenen Nachwuchs geformt hat, auch bei einer Fortsetzung der Saison 2019/2020 am Ende ganz oben gestanden hätte.

Das Aufstiegsteam bleibt komplett zusammen. Als weiterer Zugang steht nach Jakub Anuzewski (Rückraum Mitte) nun Bernardo Gomes (Kreis) fest, der in seiner portugiesischen Heimat in der ersten Liga gespielt hat. „Mit Verstärkungen für den rechten Rückraum werden noch Gespräche geführt“, verrät Voß.

Nach dem kurzen Oberliga-Gastspiel 2014/2015 (mit 8:44- Punkten ging’s sofort wieder abwärts) sehen sich die Haarentorer jetzt gerüstet, den Männer-Handball im TvdH wie der Stadt auf die nächste Stufe zu heben. „Man merkt, dass der ganze Verein noch einmal einen Schub bekommen hat“, meint Voß und ergänzt: „Gerade die Derbys werden für alle Beteiligten was ganz besonderes werden.“ Der Plan, eventuell zwei Nachbarschaftsduelle vor großer Kulisse in der kleinen EWE-Arena auszutragen, soll konkret angegangen werden.

• HSG HSG Delmenhorst

Als Tabellendritter spielten die Delmenhorster unter Trainer Jörg Rademacher bis zum Saisonabbruch mehr als überzeugend. Darüber hinaus erledigte die HSG auch fleißig ihre Hausaufgaben in personeller Sicht. Drei neue Spieler hat der Verein bereits vermeldet – allesamt echte Verstärkungen. „Damit sind wir auf jeden Fall jetzt schon gut aufgestellt, zumal wir wichtige Positionen besetzen konnten“, weiß Rademacher, dass seine Mannschaft durchaus das Zeug dazu hat, der Hecht im Oberliga-Karpfenteich zu werden.