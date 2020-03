Interview Mit Tomislav Ristoski: „Dann bin ich wohl doch nicht der Einzige“

Frage: „Hurra, wir leben noch“, dürfte sich beim TVC am Sonntagabend so mancher gedacht haben. Im „Endspiel“ zu Hause gegen den direkten Konkurrenten BW Aasee haben Sie mit ihrem Team drei Punkte geholt. Was fehlt jetzt noch zum Klassenerhalt?

Tomislav Ristoski: Wir haben noch zwei Heimspiele, die wir gewinnen müssen. Wenn wir dann noch auswärts überraschen und mindestens einen Punkt holen, müsste es reichen. So lange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist, werden wir weiterkämpfen. Die Hoffnung war immer da, jetzt hat sie sich vergrößert.

Frage: Allerdings war es kurzfristig etwas kribbelig, nachdem bei einer 2:0-Satzführung der dritte Durchgang verloren ging und Sie im vierten Satz zurücklagen. Haben Sie da an das Spiel gegen Olympia Münster gedacht, das Sie nach einer Zwei-Satz-Führung noch verloren haben?

Ristoski: Nein, überhaupt nicht. Wir hatten diesmal eine ganz andere Präsenz auf dem Platz als gegen Olympia Münster. Mir war klar, dass die Konzentration zwischenzeitig etwas abnehmen würde, außerdem haben wir etwas Pech gehabt. Ich habe dann zweimal gewechselt, so dass die Spielerinnen Kräfte tanken konnten. Und das hat ja offenbar geklappt.

Frage: Sie haben vermutet, dass Sie der Einzige sind, der noch an die Mannschaft glaubt. Wenn man von der Unterstützung am Sonntag ausgeht, sind Sie doch nicht allein . . .

Ristoski: Die Zuschauer haben uns tatsächlich richtig gut unterstützt. Ich hätte gar nicht mal erwartet, dass so viele Zuschauer an einem verkaufsoffenen Sonntag kommen. Dann bin ich wohl doch nicht der Einzige, der noch an das Team glaubt.

Frage: Dabei steht Ihnen mit Ilka Flöck zurzeit nur noch eine gelernte Zuspielerin zur Verfügung, und die ist auch noch angeschlagen. Wird sie jetzt in Watte gepackt, damit sie auf jeden Fall einsatzfähig bleibt?

Ristoski: Sie ist in unserer Medizinabteilung in sehr guten Händen. Außerdem trainiert sie nicht immer mit voller Kraft, und wenn sie mal einen Tag Pause braucht, bekommt sie den natürlich. Aber sie ist nicht die einzige Spielerin, die zurzeit auf die Zähne beißen muss. Viele Mädels sind angeschlagen, und geben trotzdem immer alles.