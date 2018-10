Frage: Vom Heimatdorf Hilkenbrook aus ging es nach Frankfurt. Haben Sie heimatliche „Fußballspuren“?

Ralf Köttker: Ich habe beim SV Hilkenbrook in der E-Jugend mit dem Fußball angefangen, war von der D-Jugend bis zur 1. Herren Mittelstürmer. Ich war kein Miro Klose, aber habe es immerhin in die Vereinschronik geschafft, weil ich mal in einer Saison 50 Tore geschossen habe.

Frage: Wie sahen die bisherigen „Karrieresprünge“ aus?

Köttker: Ich bin nach dem Studium in Münster an der Axel Springer Journalistenschule aufgenommen worden und nach Hamburg gegangen, habe dort bei der Bild meine ersten Erfahrungen im Sportjournalismus gesammelt. Es war spannend und lehrreich. Ich habe über Eishockey, Handball, Reiten, natürlich auch über Fußball geschrieben und bin viel rumgekommen. Ob beim Prix d´Amerique in Paris, beim Galopp-Derby in Horn oder bei Spielen des HSV.

Ich bin dann nach Berlin gegangen und habe als Reporter für Die Welt und Welt am Sonntag über viele Jahre die Nationalmannschaft begleitet, war unter anderem bei den Europameisterschaften in Portugal, Österreich und der Schweiz sowie der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea dabei. Und natürlich bei der Heim-WM 2006.

Frage: Wann kam der Wechsel zum DFB?

Köttker: 2009 kam die Anfrage vom DFB und ich bin nach Frankfurt gewechselt. Seit 2011 verantworte ich als Direktor Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit dort die gesamte Verbandskommunikation, von der medialen Begleitung der Nationalmannschaften bis hin zu den Internetseiten, dfb-tv, die Publikationen sowie die Fan- und Gesellschaftsthemen. Seit 2016 bin ich neben dieser Funktion auch Stellvertretender Generalsekretär des DFB.

Frage: Welche Erfahrungen sammelt man als DFB-Medien-Chef beim Weltmeistertitel und welche beim Ausscheiden in der Vorrunde bei einer WM?

Köttker: Wenn die Mannschaft so erfolgreich spielt wie in Brasilien, macht das unsere Arbeit natürlich viel leichter. Siege sind immer noch die beste PR. Es gibt viele bleibende Erinnerungen an das Turnier: Die Stille im Stadion, als unsere Mannschaft 7:1 gegen Brasilien gewonnen hat. Die unzähligen Brasilianer, die in ihren gelben Nationaltrikots am Straßenrand standen und applaudierten, als wir mit unserer Mannschaft nachts ins Quartier zurückfuhren. Und natürlich das Finale und die Feier danach, als wir an der Copacabana standen, Bastian Schweinsteiger mit dem WM-Trikot um die Hüften tanzte und der Pokal rumgereicht wurde.

Russland war für alle eine sportliche Enttäuschung. Und dann gilt eine andere Fußballregel: Wenn es sportlich nicht läuft, wird alles in Frage gestellt. Damit muss man umgehen.

Frage: Wie geht es nach der Zusage zur EM 2024 nun für Sie und Ihr Team weiter?

Köttker: Die EM 2024 ist eine große Chance für den gesamten deutschen Fußball. Ein Leuchtturmprojekt, von dem auch und gerade die kleinen Vereine profitieren sollen. Ich war bei der Vergabe in Nyon dabei, Rudi Völler, Berti Vogts, Karl-Heinz Rummenigge oder Bibiana Steinhaus, alle haben sich engagiert und mitgefreut. Unsere Spitze, Philipp Lahm und die Kollegen im DFB haben eine herausragende Bewerbung abgeliefert und wir werden alle mit demselben Engagement in den kommenden Jahren die Ausrichtung des Turniers angehen.