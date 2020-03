Kampe Red-Bull-Ring in Österreich, Le Castellet in Frankreich, Spa Francorchamps in Belgien, Sotschi in Russland, Hanoi in Vietnam, Zandvoort in den Niederlanden. Rennsportbegeisterte wissen, dass es sich hier um Rennstrecken handelt. Diese sechs Orte gehören zum Rennkalender 2020 der Formel 1. Und damit die Boliden bestens gesichert sind, falls sie von der Strecke abkommen, und die Zuschauer auf den Rängen optimal vor umherfliegenden Trümmerteilen geschützt sind, setzen die Streckenbetreiber auf die Kamper Firma Nordbeton.

Das Unternehmen am Küstenkanal hat sich in den vergangenen Jahren auf die Herstellung von Schutzsystemen im Motorsport spezialisiert. Mit großem Erfolg. Die Bauteile und das Wissen aus Kampe sind weltweit gefragt. Nordbeton ist so gut im Geschäft, dass es seinen Umsatz 2019 in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als verdreifachen konnte. können. Dies liegt nach Unternehmensangaben vor allem daran, dass das Unternehmen zusammen mit seiner Schweizer Partnerin Geobrugg AG über Zulassungen der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) für Schutzsysteme aus Betonschutzwänden und Fangzäunen an Rennstrecken bis hin zu „Grade one circuits“ (höchste Anforderung für Formel-1-Rennen) verfügt.

Das jüngste Projekt, an dem Nordbeton beteiligt war, befindet sich Zandvoort. Die traditionsreiche Rennstrecke in der Nähe von Amsterdam wurde umgebaut und erst vor wenigen Tagen fertiggestellt. Nordbeton war daran maßgeblich beteiligt.

Rund 1500 Meter Betonwände in verschiedenen Varianten inklusive der dazu gehörigen Fangzäune aus hochfestem Stahlgeflecht von Geobrugg, mehrere vorgefertigte Stahltore im Bereich der Strecke und sieben komplette Schutzsysteme für die Streckenposten an der Rennstrecke wurden in Rekordzeit von unter zwei Wochen installiert, teilte Geschäftsführer Christov Plötner mit.

Eine Besonderheit der Strecke sind zwei Steilkurven. „Das bedeutete für unsere Ingenieure und Planer eine große Herausforderung, da unsere Systeme in der gleichen Schräglage montiert werden mussten“, sagte Plötner. Jedes einzelne Betonelement hat ein Gewicht von über vier Tonnen und musste an drei bis vier Punkten aufwendig im Untergrund verankert werden. Die Kamper Firma war mit ihrem eigenen Montageteam und ihrem Projektleiter für den Bereich Motorsport International, Justin Simpson, angerückt, um die Arbeiten an der Rennstrecke zu verrichten.

Plötner: „Auch in der nahen Zukunft sind neue Projekte sowohl im Rennsport, für den Schutz von Events und die Ausrüstung von automobilen Teststrecken in Vorbereitung. Es wird nicht langweilig“, sagte der Geschäftsführer.

Unterstützung erhält das Unternehmen künftig von der neuen kaufmännischen Leiterin Simone Turgoose, um bestehende Bereiche auszubauen und neue Märkte zu erobern.