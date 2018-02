Klein Roscharden Ein Hengstangebot der Superlative erwartet die Gäste am Freitag, 9. Februar, ab 19 Uhr in Klein Roscharden auf dem Zuchthof Klatte, der ältesten privaten Hengststation Deutschlands. Pferdeleute aus ganz Europa und sogar aus China freuen sich auf ein Wiedersehen der bewährten Hengste, allen voran Hauptvererber und Grandseigneur Armitage, der seinen 20. Geburtstag feiert. Boxennachbar Chaccato von Chacco Blue (No.1 WBFSH) wird von Guido Klatte jun. im Kurzparcours vorgestellt und hatte im vergangenen Jahr ein erfolgreiches internationales Debüt – unter anderem als Sieger des CSI* Großen Preises von Klein Roscharden.

Ein weiterer Springer besonderer Güte ist Twilight, Seriensieger in Aufbauprüfungen mit Victoria Klatte. Erstmalig werden sich auch die viel besprochenen Junghengste Air King von Air Jordan, Armison von Armitage, Mr. White von Mr. Blue und Voltanos von Voltaire unter dem Sattel im Kurzparcours präsentieren.

Der langjährige Partner Helgstrand Dressage aus Dänemark wird die Reise nach Klein Roscharden mit fast seiner kompletten Hengstarmada antreten. Die Besucher erwartet ein Spitzenlot an Dressureliten, Preisspitzen – wie in Verden der Hengst So Unique von Sezuan, HLP Sieger und viele mehr. Der frisch gekürte KWPN Siegerhengst Kremlin MD von Governor vom vergangenen Wochenende in Hertogenbosch ist ebenfalls mit von der Partie.

Und „dank unserer neuen Kooperation mit der Groupe France Elevage (GFE) bieten wir den deutschen Züchtern exklusiv über unsere Station auch das Beste, was Frankreich zu bieten hat.“ verrät Henrik Klatte. Untouchable, einer der meist eingesetzten Deckhengste in Europa, wird gemeinsam mit Candy de Nantuel und Amant du Château die Reise von Frankreich nach Lastrup antreten. Bereits vor vier Wochen begab sich Cornet’s Prinz in die Normandie. Aufgrund seiner hohen Nachfrage in Frankreich und Belgien ist er an die GFE verpachtet und somit Boxennachbar der Zuchtheroen wie Kannan und Contendro I. Cornet’s Prinz steht den Züchtern weiterhin via Frisch- und TG-Samen über den Zuchthof Klatte zur Verfügung.

Für alle Interessierten zu Hause und für spontane Besucher wird ClipMyHorse.tv die Veranstaltung live im Internet und auf der großen LED Leinwand im Festzelt übertragen, wo im Anschluss an die Hengstvorführung die legendäre Züchterparty mit einem Disc-Jockey bis in die frühen Morgenstunden steigt.

Am Samstag, 10. Februar, werden alle Hengste beim Züchterfrühschoppen noch einmal blank an der Hand auf dem Pflaster vorgestellt. „Das Team vom Zuchthof Klatte freut sich auf eine tolle Veranstaltung und heißt alle Gäste herzlich willkommen“, sagt Henrik Klatte.