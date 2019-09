BV Kneheim gewinnt zu Hause Torfestival

Kneheim /Sevelten Nach Torfestival feiert nur der Gastgeber: Die Fußballer des BV Kneheim haben am Freitagabend zu Hause mit 9:3 (4:3) gegen die Sportfreunde Sevelten gewonnen.

Dabei hatten die Gäste richtig stark angefangen und sich nach zehn Minuten in Führung gebracht. Der Ausgleich der Kneheimer sieben Minuten später fiel dann wie aus heiterem Himmel. Anschließend ging es hin und her, und die Sportfreunde konnten eine 3:1-Führung der Kneheimer kurz vor der Pause ausgleichen. Aber noch vor dem Halbzeitpfiff ging der Gastgeber wieder in Führung.

Nach der Pause bauten die Kneheimer ihre Führung innerhalb von zehn Minuten auf 7:3 aus. Sevelten kam zwar noch zu Chancen, aber ein Kneheimer Doppelschlag kurz vor Schluss sorgte für ein sehr deutliches Ergebnis.

Tore: 0:1 Jaques Wilhelm (10.), 1:1 Michael Backhaus (17.), 2:1 Philipp Rüve (21.), 3:1 Michael Backhaus (26.), 3:2 Jaques Wilhelm (30.), 3:3 Marco Delgado (43.), 4:3 Jan Hömmen (45.+1), 5:3 Hannes Fresenborg (48.), 6:3 Alexandru Enache (50.), 7:3 Stefan Kaiser (55., Elfmeter), 8:3, 9:3 Alexandru Enache (85., 89.).

Sr.: Fabian Rolfes (TuS Falkenberg).