Corona: Noch nie so viele Fälle

Kreis Cloppenburg Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle ist im Kreis Cloppenburg auf ein neues Allzeit-Hoch geklettert. Die Zahl stieg bis Donnerstag, 13.30 Uhr, um 9 auf 72, teilte die Kreisverwaltung mit. 226 Fälle hat es dem Ausbruch der Pandemie gegeben, 154 Covid-19-Infizierte sind inzwischen wieder genesen.

245 Menschen befinden sich kreisweit aktuell in Quarantäne, 1054 waren es bislang insgesamt. 953 Abstriche sind bislang im Corona-Testcenter genommen worden, im Laufe des Donnerstagvormittag kam keiner dazu. Zwei Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Die meisten akuten Corona-Fälle finden sich in Cloppenburg (21/+ 1 gegenüber Mittwoch), gefolgt von Garrel (14, +3), Emstek und Molbergen (je sieben, jeweils + 1), Essen (4) und Friesoythe (4, + 3), Bösel, Cappeln, Lastrup (je 3) und Lindern (3, + 1), Löningen (2) sowie Saterland (1). Zurzeit gibt es lediglich in Barßel keinen aktuellen Corona-Fall.

86 Menschen befinden sich zurzeit in Cloppenburg in Quarantäne (+ 12 gegenüber Mittwoch), in Emstek 40 (+ 28), in Garrel 38 (+ 1), in Bösel 19, in Essen 14, in Molbergen 13 (+ 4), in Friesoythe 11 (+ 9), in Lastrup 7, in Cappeln 7 (- 1), in Lindern und Löningen je 4, in Barßel 1 und in Saterland 1 (- 1).