KSB bietet besonderes Seminar an

Kreis Cloppenburg In der Veranstaltungsreihe „Kompetent in Führung“ bietet die Akademie des Sports aus Hannover in Kooperation mit dem Kreissportbund (KSB) Cloppenburg am 12. September von 10 Uhr bis 17 Uhr das Seminar „Visualisieren: Einfach – Ausdrucksstark – Nachhaltig“ in der Sportschule Lastrup an. Interessenten können trainieren, wie sie teilnehmer-, themen- und lerngerecht visualisieren und moderieren.

Seit 2017 ist der KSB Cloppenburg einer von insgesamt vier Regionalpartnern der Akademie des Sports, so dass jährlich Akademie-Foren und Kompetent-in-Führung-Seminare am Standort Lastrup stattfinden. Im diesjährigen Seminar wird Handwerkszeug zum Erstellen von Präsentationen – insbesondere auf Flipcharts – vermittelt. Referent Hermann Grams, Experte auf den Gebieten Methoden- und Beziehungskompetenz sowie Moderation, fertigt mit den Teilnehmern Konzeptskizzen und Lernplakate an und lässt unter anderem die Drei-Minuten-Präsentation üben. Alle Ergebnisse werden in einem eigenen Workbook festgehalten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, Teilnahmegebühr sowie zur Anmeldung gibt es im Veranstaltungsbereich der KSB-Homepage (ksb-cloppenburg.de). Für Rückfragen steht Dagmar Krause telefonisch unter Telefon 0511/1268-305 oder per Mail unter dkrause@akademie.lsb-nds.de zur Verfügung.