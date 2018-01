Kreis Cloppenburg /Steeg Seit Samstagabend verbringen 37 Südoldenburger eine vom Kreissportbund Cloppenburg organisierte Skifreizeit in Steeg/Tirol. Doch mindestens bis zum gestrigen Dienstagmittag ging nichts mehr. Das Hotel war nicht mehr erreichbar. Alle Zufahrten waren gesperrt. An Skifahren war erst recht nicht zu denken. Lawinengefahr der Stufe fünf – der höchsten Alarmstufe, die erstmals seit 1999 ausgesprochen wurde – verhinderten Abfahrten am Berg.

„Bereits am Sonntag, unserem ersten Skitag, waren aufgrund des starken und böigen Winds, der zeitweise mit rund 100 Stundenkilometer blies, alle Lifte mit Ausnahme zweier Sessellifte am ,Übungshang’ aus Sicherheitsgründen gesperrt“, schreibt Christoph Rohling, der diese Skifreizeit leitet. Zudem habe es bereits am Wochenende extreme Schneefälle gegeben. „Das hat dazu geführt, dass bereits am Sonntagabend die Straße B 198 von Steeg nach Warth (Vorarlberg) – dort beginnt unser Skigebiet – wegen Lawinengefahr gesperrt wurde. Durch weitere Schneefälle in der Nacht zum Montag wurde am Montagmorgen dann auch die Straße nach Reutte (Tirol) wegen Lawinengefahr gesperrt, so dass wir seit Montag von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die Lawinenwarnstufe wurde am Montag mit der Stufe 5 festgelegt. Dies ist die höchste Stufe und wurde das letzte Mal 1999 ausgerufen“, so Rohling. Für Südoldenburger eine völlig neue Erfahrung und auch nicht zu vergleichen mit der Situation im hiesigen Schneewinter 1978/79.

Inzwischen haben die Schneefälle nachgelassen. Die Wettersituation habe sich entspannt, dass die Lawinenwarnstufe am Dienstagmittag auf 4 herabgesetzt und auch die Straße B 198 nach Reutte wieder freigegeben werden konnte. „Wir hoffen, dass ab Mittwoch die B 198 ins Skigebiet auch wieder freigegeben wird und wir wieder Skifahren können. Mit der Skischule habe ich vereinbart, dass die noch ausstehenden gebuchten Skisschultage hinten angehängt werden und es als Entschädigung für die Teilnehmer ein Upgrade des Skipasses vom 3-Täler-Pass auf den Ski-Arlberg-Pass gibt“, vermeldet Rohling für die Teilnehmer zumindest einen kleinen Trost. „Bis dahin heißt es: Wandern im Ort, spielen und Sauna und Wellness im Hotel.“ Am Samstag treten die Teilnehmer die Rückreise an.