5000 Euro für die Jugendarbeit

Lastrup Kinder und Jugendliche sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Junge Menschen brauchen Lern-, Erfahrungs- und Freiräume zur Persönlichkeitsentwicklung und neben digitalen Angeboten der Jugendarbeit auch direkte Kontakte – den Austausch mit Menschen ihrer Altersgruppe sowie älteren Vertrauenspersonen außerhalb familiärer Zusammenhänge und im Sportverein. Aktivitäten der Jugendarbeit im Sport bieten ihnen die Möglichkeit, ihre persönlichen Fähigkeiten und soziale Kompetenzen zu erleben und zu erweitern.

Die Sportjugend und der LandesSportBund (LSB) Niedersachsen haben in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, daher kurzfristig für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen ein Sonder-Förderprogramm für Maßnahmen der Jugendarbeit in Präsenz oder online aufgestellt. Antragsberechtigte sind u.a. Sportvereine, die ordentliches Mitglied im LSB sind. Pro Antragsteller können bis zu drei Anträge mit einer Gesamtfördersumme von maximal 5000 Euro gestellt werden. Im Rahmen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII zulässig. Hierzu zählt insbesondere auch der Schwerpunkt „Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit“. Mit diesem Förderprogramm sollen Rahmenbedingungen, Hilfsmittel und Inhalte gefördert werden, um dieses möglichst gut und unter Einhaltung der vorgegebenen Auflagen des Gesundheitsschutzes durchzuführen. Der Sport trägt hierbei eine besondere Verantwortung und nimmt sich dieser Aufgabe aktiv an.

Weitere Informationen sowie das Antragsformular sind unter www.sportjugend-nds.de erhältlich. Bei Rückfragen stehen beim LSB Karsten Täger (0511/1268-154, ktaeger@lsb-niedersachsen.de) und Britta Nordhause (0511/1268-256, bnordhause@lsb-niedersachsen.de) zur Verfügung.

