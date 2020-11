Angebot: Gemeinsam aktiv werden trotz Corona-Pandemie

Lastrup Einige Sportvereine haben es bereits vorgemacht und für ihre Vereinsmitglieder virtuelle Sportangebote entwickelt. Dabei ist neben der guten Idee vor allem die Umsetzung besonders wichtig, um ein attraktives Programm bereitstellen zu können.

Dazu bietet der KreisSportBund Cloppenburg vom 29. November bis 19. Dezember die Fortbildung „Online-Training interaktiv – Grundlagen des Online-Trainings per Videokonferenz“ als Online-Seminar an. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Aufgaben auf einer Online-Lernplattform zu bearbeiten. Außerdem werden eine große gemeinsame Videokonferenz sowie mehrere kleine Videokonferenzen zum Üben angeboten.

Neben der Vorstellung verschiedener Videokonferenzsysteme und der Erläuterung der technischen Voraussetzungen wird unter anderem gemeinsam erarbeitet, wie ein Online-Training aufgebaut sein sollte, welche Trainingsformen genutzt werden können, wie ein sportartspezifisches Training aussehen könnte, und was bei speziellen Zielgruppen zu beachten ist. Es wird genügend Zeit geben, um eigene Impulse auszuprobieren und das Gelernte anzuwenden. Und vielleicht kann schon während der Fortbildung das Online-Training im eigenen Verein starten.

Ergänzend dazu findet am Mittwoch, 2. Dezember, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr die Online-Fortbildung „Gemeinsam aktiv trotz Corona – Fitness at home“ statt. Dabei geht es hauptsächlich darum, geeignete Übungen für das Training zu Hause vorzustellen, wie die Übungen am besten vermittelt werden können und wie Interessierte zur regelmäßigen Durchführung motiviert werden können. Zusätzlich wird thematisiert, welche Alltagsgegenstände beim Stretching, Koordinations- und Krafttraining sowie Haltungs- und Stabilisationstraining unterstützend eingesetzt werden können.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung sind über das LSB-BildungSportal und die Homepage der Sportregion Oldenburger Münsterland erhältlich. Für Fragen steht Sportreferentin Bettina König unter 04472/687942 oder per E-Mail unter koenig@sportregion-om.de zur Verfügung.