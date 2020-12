Aufruf: KSB startet Postkarten-Aktion

Lastrup /Cloppenburg Der Kreissportbund (KSB) Cloppenburg und der KSB Vechta starten am Samstag, 5. Dezember 2020 die gemeinsame Postkartenaktion #SPORTpost.sehnsucht in der gesamten Sportregion Oldenburger Münsterland. Über die regionalen Tageszeitungen wird in alle Haushalte eine Zeitungsbeilage verbreitet, die zum einen den Hintergrund der Aktion beschreibt und zudem eine vorgefertigte Postkarte zum Selbstgestalten bereithält. Nachdem die Postkarte kreativ gestaltet wurde, kann diese an den jeweils zuständigen Sportbund gesendet werden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben u.a. die Chance auf einen von Lotto Niedersachsen bereitgestellten Gutschein für Teambekleidung im Wert von 1300 Euro.

Verantwortung zeigen

„Wir möchten gemeinsam mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, den zahlreichen Ehrenamtlichen in unseren Sportvereinen und allen, die den Sport in unseren Landkreisen lieben, auf unsere Sehnsucht nach der Freiheit des Sports aufmerksam machen. Gleichzeitig sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir unsere Sehnsucht nur befriedigen können, wenn wir verantwortungsvoll mit der aktuellen Corona-Situation umgehen“, erläutert Christoph Rohling, Geschäftsführer des KSB Cloppenburg die Bedeutung des symbolträchtigen Gemeinschaftsprojektes.

Ob die unbändige Freude nach einem errungenen Sieg, die Erleichterung nach einem engen und erfolgreichen Match, die Ablenkung beim Training nach einem anstrengenden Schul- oder Arbeitstag oder der soziale Austausch innerhalb einer Sportgruppe – genau dies seien Momente, nach denen sich die Sporttreibenden schmerzlich sehnen. Getreu dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte“ haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion die Gelegenheit, ihre ganz persönliche sportliche Sehnsucht mit Bildern zu beschreiben.

Kreativität ist gefragt

„Es dürfen Fotos aufgeklebt und Fotocollagen erstellt werden. Es darf aber auch gemalt werden“, weist Rohling darauf hin, dass Kreativität gefragt ist. „Wir möchten gerne erfahren, woran sich unsere Sportlerinnen und Sportler fast täglich zurückerinnern oder welche sportlichen Emotionen und Gefühle sehnsüchtig vermisst werden“, so der KSB-Geschäftsführer weiter.

Unterstützung erfährt die Aktion sowohl von den Landkreisen Cloppenburg und Vechta als auch von der Nordwest-Zeitung. Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Lotto Niedersachsen mit einem Gutschein für Teambekleidung im Wert von 1300 Euro an unserer Postkartenaktion beteiligt. Lotto Niedersachsen und auch die weiteren Unterstützer wie die Nordwest-Zeitung zeigen uns, dass das Projekt und der damit verbundene Einsatz für den Vereinssport anerkannt werden“, bedankt sich Rohling bei allen Beteiligten. Verlost werden außerdem dreimal die Nutzung eines Festanhängers für das nächste Vereins- oder Familienfest (Festzelt, Festzeltgarnituren, Kühlschrank, Grill) im Wert von 200 Euro, ein 10-Prozent-Gutschein der Sportschule Lastrup im Wert von bis zu 200 Euro, drei Sportgutscheine von Sport Böckmann im Wert von jeweils 20 Euro, eine Sporttasche, ein Beachvolleyball sowie vier Memospiele mit Rope-Skipping-Seilen. Einsendeschluss ist Samstag, der 19. Dezember 2020.

Für Haushalte, aus denen mehrere Personen teilnehmen möchten, besteht ab diesen Samstag die Möglichkeit, die Beilage online abzurufen, auszudrucken und zu gestalten oder das zur Verfügung stehende Online-Formular zu nutzen. „In Zeiten, in denen vermehrt digitalisiert wird, wären wir allerdings begeistert, wenn viele analoge Postkarten bei uns eingehen würden“, erwartet Rohling deutlich mehr Post für den KSB in den nächsten Tagen.