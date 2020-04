Mitgliedszahlen: TVC stürmt wieder an die Spitze

Lastrup /Cloppenburg Die Erhebung der Mitgliedszahlen im Kreissportbund (KSB) Cloppenburg hat positive Ergebnisse zutage gefördert. „Die Bestandserhebungsdaten sehen sehr erfreulich aus“, sagt der Vorsitzende des Kreissportbundes Cloppenburg, Dr. Franz Stuke. „Wir haben einen Zuwachs von über 1000 Sportlerinnen und Sportlern, die sich den Vereinen angeschlossen haben.“

51 141 Mitglieder in 172 Vereinen bedeuten eine Steigerung um gut zwei Prozent. So sind rund 30 Prozent der Bevölkerung in den KSB-Mitgliedsvereinen zu finden.

Mit 308 neuen und insgesamt 2505 Mitgliedern hat sich der TV Cloppenburg zurück an der Spitze der größten Vereine gemeldet. Es folgt die Nummer eins des Vorjahres: Der VfL Löningen hat mit 2281 Mitgliedern immerhin auch einen kleinen Zuwachs (plus vier) zu verzeichnen und zudem die meisten erwachsenen Sportler im Club (1391). Vor der Eroberung der Spitze durch den VfL im Jahr 2019 hatte der TVC jahrelang den Thron behauptet. Seit fünf Jahren drittgrößter Verein mit konstant steigenden Mitgliederzahlen ist der BV Garrel (1725).