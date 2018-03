Lastrup So könnte es aus Sicht der Lastruper gerne weitergehen: Der Aufsteiger der Fußball-Bezirksliga IV ärgert weiter die Etablierten. Auf den 3:0-Erfolg beim SV Altenoythe am Sonntag hat der FC Lastrup am Mittwochabend einen 3:2-Heimsieg gegen den BV Garrel folgen lassen. „Der Sieg ist hochverdient“, sagte FCL-Coach Martin Sommer. „Allerdings haben die Bodenverhältnisse kein gutes Spiel zugelassen.“

So war das Duell in der ersten Hälfte eigentlich ein typisches 0:0-Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel und die erste Chance eher durch Zufall entstanden: Thomas Swobodas Flanke landete in der achten Minute auf der Latte des Gastgeber-Gehäuses. Anschließend verfehlten die Schüsse von Christian Koop (10. Minute) und Jan Ludmann (38.) das Garreler Gehäuse. Allerdings traf Ludmann kurz vor der Pause nach einer flachen Hereingabe zur FCL-Führung.

Kurz nach der Pause schnappte Felix Jakoby André Schöning den Ball weg und jagte ihn aus zwölf Metern Entfernung zum 2:0 ins Netz (48.). Aber Tobias Vossmann nutzte einen abgewehrten Ball der Lastruper, um zum 1:2 einzuschießen (70.). Ein schulbuchmäßiger Konter über Klaus Schmunkamp und Koop, den Jakoby erfolgreich abschloss, brachte jedoch die Entscheidung (77.). Der Kopfballtreffer des eingewechselten Yannick Bauer war nur noch Ergebniskosmetik (90.).

Tore: 1:0 Ludmann (45.), 2:0 Jakoby (48.), 2:1 Vossmann (70.), 3:1 Jakoby (77.), 3:2 Bauer (90.).

Die Anfangsformationen beider Teams: FC Lastrup: Bünnemeyer - Klostermann, Haker, Koopmann, Diedrich - Schmunkamp, Themann - Ludmann, Fröhle - Koop, Jakoby. BV Garrel: Nordenbrock - Schöning, Hasanbasic, Patrick Looschen, Meyer, Raphael Looschen, Fink, Swoboda, Vossmann, Hermes, Mers.

Sr.: Börger (Nortrup).

Kreisliga: SV Nikolausdorf - SV Molbergen 2:2 (2:0).

Tore: 1:0 Jan Espelage (23.), 2:0 Manuel Timmerevers (25.), 2:1 Johannes Bruns (58.), 2:2 Rudi Abornik (90+4).

Sr.: Jelken (Harkebrügge).

1. Kreisklasse: BV Bühren - Hansa Friesoythe II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Torben Evers (68.), 2:0 Marvin Meyer (73. Strafstoß).

Sr.: Möller (Bethen).

Kreispokal: BV Garrel II - Viktoria Elisabethfehn 1:3.

Abgesagt wurden die Spiele: SV Höltinghausen - TuS Emstekerfeld (Bezirksliga) und SV Thüle II - SF Sevelten (Kreispokal)