Lastrup „Die Hemmelter Schützen haben sich in diesem Jahr noch wieder gesteigert. Es wird immer schwerer, sie zu schlagen“, resümierte der Schießsport-Obmann des Lastruper Hegerings, als er der Mannschaft des Jagdbezirks Hemmelte erneut den Siegerpokal überreichte. Gerd Ludlage, Peter Hoppe und Franz Schnieders (ebenfalls alle Hemmelte) holten sich zudem die Einzeltitel.

Mit der Beteiligung der Jäger am Hegeringsschießen war Schießobmann Andreas Moorkamp so gar nicht einverstanden. „Es müsste endlich Pflicht sein, dass die Jäger ihre Schusssicherheit auch trainieren“, forderte er. Die guten Leistungen der Hemmelter und Roschardener Jäger, die beide ihr Mannschaftsergebnis im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hatten, schmälerten die Kritik nicht.

Mit der Titelverteidigung des Jagdbezirks Hemmelte sah das Lastruper Hegeringschießen auf der Schießanlage in den Bührener Tannen zum dritten Mal in Folge den Favoriten auch tatsächlich als Sieger. Lediglich 2016 mussten sie den Roschardener Schützen den Vortritt lassen. Mit dem Rekordergebnis von 1290 Punkten holte sich der Titelverteidiger in diesem Jahr den Sieg vor dem Jagdbezirk Roscharden (1233 Punkte).

Bester Einzelschütze wurde in der Gesamtwertung Gerd Ludlage (335 Punkte). Mit der Kugel siegte Franz Schnieders (193 Punkte) und mit dem Schrot Peter Hoppe (150 Punkte).

Insgesamt hatte jeder Schützen 50 Schüsse zu absolvieren. In den Kugeldisziplinen stehend angestrichen auf den Bock, liegend auf den Fuchs, auf den laufenden Keiler und freihändig ebenfalls auf Keiler waren je fünf Schuss abzugeben. Mit der Schrotflinte waren auf den Rollhasen und im Parcours jeweils 15 Treffer möglich.

Hegeringleiter Bernhard Böckmann und Schießwart Andreas Moorkamp ehrten die besten Schützen bei der Siegerehrung in der Reiterstube des Zuchthofs Klatte, dem Vereinslokal der Roschardener Jäger, mit Pokalen, Plaketten und Preisen. Dabei lobten die Verantwortlichen ausdrücklich die Organisatoren des Jagdbezirks Roscharden für die tolle Bewirtung und die Gastfreundschaft.