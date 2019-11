Kneheimer kommen mit Punkten zurück

Lastrup Kneheimer Kantersieg in 1. Kreisklasse: Die Fußballer des BVK haben sich am Freitagabend mit 5:0 (2:0) bei der Reserve des FC Lastrup durchgesetzt. Entsprechend enttäuscht zeigte sich der Lastruper Coach Dennis Bremersmann nach dem Spiel: „Das war eine grottenschlechte Vorstellung, eine indiskutable Leistung von uns. Das ist absolut enttäuschend.“

So hatte Kneheim nach einem Doppelschlag von Daniel Niehaus (2. und 4. Minute) früh 2:0 geführt. Anschließend dauerte es in einem fairen Derby zwar lange, bis der Gast nachlegte, aber die Kneheimer ließen in 90 Minuten keine einzige Torchance des FCL II zu.

Auch in Hälfte zwei war der BVK in allen Belangen überlegen: Alexandru Enache (48.), erneut Niehaus (75.) und noch einmal Enache (90.) trafen ins Gastgeber-Gehäuse. Aber die Lastruper mussten am Ende froh sein, nicht noch mehr Tore kassiert zu haben.

Sr.: Luca Kalvelage (Bunnen).