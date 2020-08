Ksb: Großes Kursangebot beim Frauensporttag

Lastrup Es ist mittlerweile gute Tradition – alle zwei Jahre findet der Frauensporttag des KreisSportBund (KSB) Cloppenburg im Landkreis statt. Im vergangenen Jahr trafen sich Frauen ab 16 Jahren beim bereits 9. Frauensporttag und schnupperten in unterschiedliche Sportarten hinein. Das Organisationsteam um Waltraud Behrens, Frauenwartin des KSB Cloppenburg, lädt dazu regelmäßig sowohl Frauen ohne als auch mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung ein.

NWZ: Frau Behrens, seit dem Kreissporttag 2016 sind Sie die Frauenwartin des KSB Cloppenburg. Wie definieren Sie Ihren Aufgabenbereich?

Waltraud Behrens: Neben der aktiven Mitarbeit im KSB-Vorstand kümmere ich mich hauptsächlich um die Belange der Frauen im Sport. Mein Ziel ist es, dass der Sport durch geeignete Maßnahmen zur gezielten und nachhaltigen Frauenförderung beiträgt. Dazu zählt unter anderem der Frauensporttag.

NWZ: Können Sie schon einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns beim zehnten Frauensporttag im kommenden Jahr erwarten könnte?

Behrens: In die Planung für den nächsten Frauensporttag werden wir Anfang des Jahres 2021 einsteigen. Mit meinem erfahrenen Organisationsteam werden wir sicherlich wieder ein vielfältiges Angebot an Workshops zusammenstellen. Selbstverständlich haben wir jedes Jahr den Anspruch, den Frauen im Landkreis Cloppenburg neue und attraktive Angebote zu präsentieren. Wir halten deshalb die Augen und die Ohren immer offen.

NWZ: Gibt es Teilnahmevoraussetzungen?

Behrens: Abgesehen von einer kleinen Teilnahmegebühr, in der unter anderem ein Mittagsimbiss enthalten ist, gibt es keine Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein muss beispielsweise nicht zwingend vorliegen. Jede Frau kann sich für vier Workshops anmelden und sollte ausschließlich an entsprechende Sportkleidung, ein Handtuch und gegebenenfalls an eine Sportmatte denken.

NWZ: Wie können sich Frauen zur Veranstaltung anmelden?

Behrens: Anmeldeflyer werden im Vorfeld der Veranstaltung wieder in verschiedenen Einrichtungen und Geschäften im gesamten Landkreis ausliegen. Außerdem besteht erneut die Möglichkeit, sich ganz einfach online über die KSB-Homepage online anzumelden. Wir werden rechtzeitig über den Anmeldestart in den verschiedenen Medien informieren.

NWZ: Wird es zukünftig auch eine vergleichbare Veranstaltung für Männer geben?

Behrens: Wir hatten für dieses Jahr die Veranstaltung „Kerlgesund“ geplant. Die Kerlgesund-Tour bringt Männer mit abwechslungsreichen Angeboten in Bewegung und animiert sie zum Ausprobieren neuer Sportarten – also ähnlich wie beim Frauensporttag. Unser Plan war es, den Kerlgesund-Tag in einem wechselnden Rhythmus zum Frauensporttag zu etablieren. Leider musste die diesjährige Veranstaltung aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Wir werden uns aber definitiv im Jahr 2022 wieder für die Austragung bewerben.