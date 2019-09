Evenkamp entführt Punkte aus Lastrup

Lastrup /Löningen Effiziente Evenkamper überstehen gefühlte Ewigkeit: Die Fußballer des SV Evenkamp (1. Kreisklasse) haben am Freitagabend 2:1 beim FC Lastrup II gewonnen. Sie machten aus zwei Chancen zwei Tore und überstanden dann ein langes Lastruper Anrennen.

In einer ereignisreichen Anfangsphase hatte Philip Wilken die Gastgeber mit einem direkt verwandelten 30-Meter-Freistoß in Führung gebracht (5. Minute). Aber Jannes Ostermann mit einem Schuss aus 20 Metern (9.) und Frederik Schnieders (13.) drehten das Spiel mit ihren Toren. Anschließend versuchte Lastrup viel, ohne zum Erfolg zu kommen. Mal verhinderte SVE-Schlussmann Luca Abeln glänzend den Einschlag, mal prallte der Ball an die Latte, mal an den Pfosten.

Sr.: Büscherhoff (Sternbusch).