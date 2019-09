BVN bringt Punkte aus Lastrup mit

Lastrup /Neuscharrel Neuscharreler lassen Lastruper Reserve alt aussehen: Die Fußballer des BVN haben am Freitagabend im Kreisklassen-Duell beim FC Lastrup II klasse gespielt und mit 5:1 (3:1) gewonnen. Dennoch gab es beim BV Neuscharrel nicht nur strahlende Gesichter: Doppel-Torschütze Alexander Bock musste mit Verdacht auch Jochbeinbruch ausgewechselt werden.

Zuvor hatte er aber einmal mehr seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Er traf in der achten Minute, allerdings glich Jonas Heitmann nur fünf Minuten nach dem tollen Start des BV Neuscharrel aus. Und dann hatte Lastrup II durchaus Chancen, in Führung zu gehen. Doch nach Alexander Bocks zweitem Treffer (31.) lief beim Gastgeber kaum mehr was zusammen. Trainer Dennis Bremersmann: „Nach dem 1:2 haben wir eine unterirdische Leistung gezeigt. Ich habe die nötige Einstellung komplett vermisst.“ Später versuchten die Lastruper zwar noch einiges, aber sie konnten nicht verhindern, dass das Spiel zur klaren Angelegenheit für die Gäste wurde. Deren Sieg hätte durchaus noch zwei, drei Treffer höher ausfallen können.

Tore: 0:1 Alexander Bock (8.), 1:1 Jonas Heitmann (13.), 1:2 Alexander Bock (31.), 1:3 Jewgeni Buss (40.), 1:4 Michael Meyer (55., Foulelfmeter), 1:5 Jewgeni Buss (90.).

Schiedsrichter: Mathis Abeln (TuS Falkenberg).