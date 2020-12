Wettbewerb: KSB-Aktion endet diesen Samstag

Lastrup Noch bis zum Samstag, 19. Dezember 2020, läuft die vom Kreissportbund (KSB) Cloppenburg und KSB Vechta gestartete Postkartenaktion #SPORTpost.sehnsucht in der Sportregion Oldenburger Münsterland. „Es sind bereits viele wirklich ausdrucksstarke Einsendungen eingegangen. Dabei wird eines deutlich: egal ob jung oder nicht mehr ganz so jung – alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbindet die gemeinsame Sehnsucht nach unbelastetem Sporttreiben“, berichtet Christoph Rohling, Geschäftsführer des KSB Cloppenburg, über die Einsendungen der vergangenen Tage.

In unserer Ausgabe der Nordwest-Zeitung vom 5. Dezember wurde eine Beilage verbreitet, die den Hintergrund der Aktion beschreibt und eine vorgefertigte Postkarte zum Selbstgestalten bereithält. Über die Homepage www.ksb-cloppenburg.de kann der Vordruck ebenfalls heruntergeladen oder eine digitale Postkarte hochgeladen werden, falls die Beilage nicht mehr vorhanden ist oder weitere Teilnahmemöglichkeiten gewünscht werden. Nachdem die Postkarte kreativ gestaltet wurde, kann diese an den jeweils zuständigen Sportbund gesendet werden.

Unterstützung erfährt die Aktion von den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Lotto Niedersachsen mit einem Gutschein für Teambekleidung im Wert von 1300 Euro an unserer Postkartenaktion beteiligt. Lotto Niedersachsen und auch die weiteren Unterstützer zeigen uns, dass das Projekt und der damit verbundene Einsatz für den Vereinssport anerkannt werden“, bedankt sich Rohling bei allen Beteiligten. Verlost werden außerdem die Nutzung eines Festanhängers für das nächste Vereins- oder Familienfest (Festzelt, Festzeltgarnituren, Kühlschrank, Grill), ein Gutschein der Sportschule Lastrup und Sportgutscheine von Sport Böckmann.

„Die Spielzeit unserer Aktion läuft an diesem Samstag um 23.59 Uhr ab. Bis dahin freuen wir uns aber noch über viele Postkarten, die uns zeigen, dass die Sportlerinnen und Sportler, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie alle, die den Sport in unserem Landkreis lieben, die Rückkehr in die wohltuende Gemeinschaft unserer Sportvereine kaum erwarten können“, ruft Rohling zum Schlussspurt auf. Der genaue Termin der Siegerehrung ist noch offen. Die besten Ideen sollen außerdem in einer Collage als Poster und/oder Plakat veröffentlicht werden.