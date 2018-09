Lindern Hier steht der Spaß am Laufen gemäß dem Motto „Dabei sein ist alles“ im Vordergrund: Zum 28. Mal laden die Gemeinde Lindern, der SV Schwarz Weiß Lindern und der Wirtschaftskreis zum Kirmeslauf ein. Für die Veranstaltung am Samstag, 6. Oktober, können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene anmelden.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 16 Uhr Bambini Lauf der Mädchen (nur Kindergartenkinder) – 300 Meter, 16.10 Uhr Bambini Lauf der Jungen (nur Kindergartenkinder) – 300 Meter, 16.20 Uhr Kinder weiblich (U 8) Jahrgang 2011 und jünger – 800 Meter, 16.30 Uhr Kinder männlich (U 8) Jahrgang 2011 und jünger – 800 Meter, 16.40 Uhr Kinder weiblich (U 10) Jahrgang 2009/ 2010 – 1000 Meter, 16.50 Uhr Kinder männlich (U 10) Jahrgang 2009/2010 – 1000 Meter, 17 Uhr Kinder weiblich (U12) Jahrgang 2007/2008 – 1000 Meter, 17.10 Uhr Kinder männlich (U 12) Jahrgang 2007/2008 – 1000 Meter, 17.20 Uhr Jugend weiblich/männlich (U 14) Jahrgang 2005/ 2006 – 1500 Meter und um 17.30 Uhr Offener Staffellauf – Jahrgang 2004 und älter – vier mal 340 Meter.

Das Wettkampfbüro ist im Rathaus eingerichtet, das ab 15 Uhr geöffnet ist.

Die beiden Bambini Läufe erfolgen ohne Wertung. Alle Teilnehmer erhalten unmittelbar nach dem Zieleinlauf eine Medaille.

Bei den Schülerläufen erhalten die ersten Drei Medaillen und Urkunden und die ersten Sechs jeweils je Altersklasse Freikarten für das Schwimmbad mit drei Mal freien Eintritt und Chips von den Fahrgeschäften.

Auch der Wirtschaftskreis wird sich mit Präsenten an der Siegerehrung der Schüler und Schülerinnen beteiligen. Ferner findet ein Klassenwettbewerb statt. Die drei besten Klassen, die die meisten Starter bei der Kirmes stellen, erhalten einen Geldpreis für ihre Klassenkasse. Beim Offenen Staffellauf erhalten die ersten drei Siegergruppen Gutscheine für das Bowlingcenter Werlte.

Die Siegerehrungen finden ab 18.30 Uhr auf der Bühne am Marktplatz statt. Anmeldungen für den 28. Linderner Kirmeslauf nehmen Birgit Blazejak von der Grund- und Oberschule Lindern, Marlies Laszewski vom Kindergarten Lindern und Kerstin Tönnies von der Gemeinde Lindern unter Telefon 0 59 57/96 10 20 oder per E-Mail an toennies@lindern.de entgegen. Anmeldeschluss ist der 30. September. Die Teilnahme ist kostenlos.