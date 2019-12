Löningen Die Spitze im Blick: Die Oberliga-Basketballer des VfL Löningen lassen sich nicht abhängen. Der Aufsteiger besiegte am Samstag vor knapp 100 Fans die Spielgemeinschaft aus Lesum und Vegesack mit 89:44 und ist so weiterhin als Tabellenzweiter punktgleich mit dem Spitzenreiter BW Merzen, der eine Partie weniger absolviert hat.

Seit langem war der VfL mal wieder fast vollzählig. So konnte er das Heimspiel mit zwölf Akteuren angehen, wobei Moritz Vormoor den noch verletzten Joop Hömmen vertrat.

Die Gastgeber waren gewarnt, hatte Lesum/Vegesack doch erst vor Kurzem mit nur sieben Punkten Unterschied gegen Tabellenführer Merzen verloren. Dementsprechend legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Mit einem unglaublichen 20:2-Lauf starteten sie ins Spiel. Distanzwürfe von Max Schmücker trafen ebenso ihr Ziel wie Würfe unterm Korb. Zum Ende des Viertels stand es 30:11.

Durch eine kleine Wette vom Trainerteam motiviert, wurde besonders auf die Rebounds geachtet. So ließen die Aufsteiger nur fünf offensive Rebounds der Gäste im gesamten Spiel zu. Da die Gäste gegen die gut stehende Defense der Löninger auch nicht hochprozentig trafen, stand es zur Halbzeit bereits 49:18. Das Spiel war so gut wie entschieden.

Dennoch wollten die Gastgeber weiter konzentriert spielen. Das taten sie auch, allerdings konnten sie angesichts der hohen Führung auch munter durchwechseln. Darunter litt ein wenig der Spielfluss, da einige Spieler in diesen Konstellationen noch nicht oft zusammengespielt hatten.

Im dritten Viertel stach Paul Grünloh aus der starken Löninger Mannschaft heraus, der in dieser Phase sowohl aus der Dreier-Distanz als auch unter den Körben erfolgreich war – und so in kurzer Zeit fast alle seine insgesamt 21 Punkte machte. Mit der 75:29-Führung im Rücken bekamen weiter die Reserve-Spieler reichlich Spielzeit. So kam auch Debütant Moritz Vormoor zu vielen Minuten, die er gut nutzte. Umjubelt waren seine drei Zähler durch Korbleger und Freiwurf.

Im letzten Hinrundenspiel sind am Samstag, 21. Dezember (19 Uhr), die Weser Baskets Bremen/1860 Bremen in der Löninger Großraum-Turnhalle zu Gast.

VfL Löningen: Paul Grünloh (21 Punkte/3 Dreier), Justus Krause (15/2), Lukas Knobbe (13), Max Schmücker (9/3), Torben Brogmus (9/1), Jonas Breher (5), Hannes Kalvelage (4), Steffen Gerdes (3/1), Moritz Vormoor (3), Leon Ostermann (3), Timm Lüken (2) und Nils Drees (2).