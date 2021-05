Bewegung: Hasetal-Marathon ist weltumspannend

Löningen Für den virtuellen Remmers-Hasetal-Marathon „#wirlaufenweiter2021“ des VfL Löningen liegen schon jetzt über 1550 Anmeldungen vor. Dies gaben die Marathon-Macher vor kurzem in einer Pressemitteilung bekannt. Das virtuelle Ereignis steigt von Sonntag, 13. Juni, bis zum Samstag, 26. Juni.

Starke Resonanz

„So eine große Resonanz und so viele Teilnehmer haben wir uns zwar erhofft, letztlich aber ganz sicher realistisch nicht damit rechnen dürfen. Wir freuen uns sehr über die bisherigen über 1550 Anmeldungen. Einfach fantastisch“, darin waren sich Armin Beyer, Jens Lüken und Stefan Beumker vom Löninger Marathon-Organisationsteam einig.

Das Teilnehmerfeld ist weltumspannend. So ist der Hasetal-Marathon schon lange keine lokale Angelegenheit mehr. Das zeigt ein Blick auf die Teilnehmerliste. So sind in den prall gefüllten Anmeldelisten auch Starterinnen und Starter aus großen Metropolen wie Hamburg, Berlin und München zu finden.

International

„Besonders cool finden wir es, dass wir zum Beispiel auch Läufer aus Polen, aus den Niederlanden, aus Weißrussland, aus Österreich und auch aus den USA erhalten haben. Welche Löninger Veranstaltung hat schon so eine weltweite Resonanz“, berichtet ein stolzer Stefan Beumker.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Läuferinnen und Läufer auch in diesem Jahr „nur“ virtuell die Gelegenheit, an einem Wettkampf ihrer Wahl über insgesamt zwölf Disziplinen teilzunehmen (unsere Redaktion berichtete). „Vom vollständigen Marathon bis zum Bewegungslauf für die Bambinis im Kindergarten-Alter ist alles dabei“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Die Basis-Teilnahme ist noch bis zum Veranstaltungsende am 26. Juni um 23.59 Uhr, möglich, schreiben die Organisatoren. „Selbstverständlich ist es auch möglich, in den zwei Wochen der Veranstaltung mehrfach über die verschiedene Strecken beziehungsweise Disziplinen zu starten“, teilten die Macher mit.