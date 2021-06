Leichtathletik: Lea Meyer kämpft um Olympia

Löningen /Braunschweig Beiden Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig an diesem Wochenende der vielen Entscheidungen, wo es bundesweit in 18 Sportarten um 140 DM-Titel geht, sind vom VfL Löningen zwei Läuferinnen mit Lea Meyer und Xenia Krebs dabei.

Meyer, die zuletzt beim Pfingstsportfest in Rehlingen über 3000-Meter-Hindernis ihre Bestzeit um gut 18 Sekunden auf 9:37,88 Minuten drücken konnte, geht als Deutsche Vizemeisterin über diese Strecke an den Start. Vor einem Jahr, coronabedingt ohne Zuschauer, diesmal dürfen 2000 Besucher die Athletinnen anfeuern, wurde Lea Meyer Zweite hinter der neuen Titelträgerin Elena Burkard (LG Nordschwarzwald), die zuletzt in Rehlingen in 9:35,92 Minuten knapp vor ihr lag. Damals musste die fünfmalige Titelträgerin Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) entkräftet nach 2000 Metern bei 36 Grad aufgeben.

Diesmal dürfte es am Samstag (Start: 19.20 Uhr) keine Hitzeschlacht geben. Aber Krause hat zuletzt beim Diamond-League-Meeting in Doha (Katar) mit 9:16,89 Minuten sich klar an die Spitze der Deutschen Saisonbestenliste gesetzt und die Olympia-Norm von 9:30 Minuten deutlich geknackt und sollte das Rennen bestimmen. „Ich hoffe, es wird kein taktisch geprägtes Rennen, denn ich will möglicht nahe an die Norm herankommen und auch wichtige Ranglistenpunkte für Tokio sammeln“, sagt Meyer, denn über ihre Distanz gibt es weltweit nicht so viele Athletinnen, die die Norm packen, werden einige der 46 Startplätze für Tokio über die Rangliste vergeben. So hofft Meyer, ihre gute Form von Rehlingen in Braunschweig bestätigen zu können und vielleicht wieder Vize-Meisterin diesmal wohl im Duell mit Burkard zu werden.

Für Xenia Krebs wäre die Wiederholung ihres Erfolges aus dem Vorjahr an gleicher Stätte in Braunschweig über die 800-Meter-Distanz ein großer Erfolg Denn damals erreichte sie das Finale, wo sie sich auf 2:07,28 Minuten steigerte. So geht es an diesem Samstag um 12.55 Uhr im Halbfinale unter 15 gemeldeten Teilnehmerinnen mit ähnlicher Zeit, das Finale am Sonntag um 15.05 Uhr zu erreichen.

In der Bestenliste zwischen Platz sechs und Rang neun, den Krebs belegt, stehen Zeiten um 2:06 Minuten. Aber könnten taktisch gelaufene Rennen für andere Zeiten sorgen. Nach eher durchwachsenem Start für Krebs in die Saison mit wenigen Wettkämpfen, hat der letzte Lauf in Melle über 1500 Meter Mut gemacht, lief Krebs in 4:28,44 Minuten eine neue Bestzeit.