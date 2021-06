Xenia Krebs: Mit Bestzeit ins DM-Finale

Löningen /Braunschweig Toller Erfolg für Xenia Krebs vom VfL Löningen. Am vergangenen Samstagmittag lief die 23-Jährige bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ein beherztes Rennen im Halbfinale über 800 Meter.

In 2:06,15 Minuten erzielte sie im ersten der beiden Halbfinals eine neue Bestzeit (zuvor 2:07,28 Min., Saisonbestzeit: 2:13,34 Min.), wurde in ihrem Rennen Vierte und erreichte am Ende als Viertschnellste über die Zeit das Finale der besten acht Läuferinnen. Das Finale findet an diesem Sonntag um 15.05 Uhr statt.

Krebs lief taktisch klug, ließ die Führungsgruppe um die Titelfavoritin Christina Hering (LG Stadtwerke München) nicht zu weit enteilen, da zwar nur die beiden Ersten beider Läufe direkt sich qualifierten würden, aber weitere vier Zeitschnellste ebenfalls ins Finale kommen würden.

Auf den letzten 100 Metern griff sie noch einmal an und distanzierte Aline Schönherr (LSG Schmölln, 2:06,37), wurde Vierte und schaffte den Sprung ins Finale. Dies war ihr bereits 2020 bei der DM gleicher Stätte gelungen.