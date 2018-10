Löningen /Bremen Als weiteren Beitrag zu einer langjährigen Partnerschaft mit dem SV Werder Bremen hat der VfL Löningen kürzlich das Heimspiel der Bremer in der Fußball-Bundesliga gegen VfL Wolfsburg besucht. Der Jubel über den Bremer 2:0-Sieg war bei den Löninger Werder-Fans riesig, und alle waren sich einig, wie schön es ist, dass Werder in der aktuellen Saison so erfolgreich spielt.

Im Oktober 2002 startete der SV Werder seine Aktion „100 Schulen – 100 Vereine“, für die sich seinerzeit der VfL Löningen umgehend beworben hatte und unter mehreren hundert Vereinen ausgewählt wurde – und seither ist der VfL Löningen stolzer „100 % Partner des SV Werder Bremen”.

Im Rahmen dieses Programms engagiert sich der Bundesligist seither mehr als erfolgreich in der Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen in Nordwestdeutschland, mit der der Traditionsverein neben der Schaffung eines Bewusstseins für Themen wie Fair Play, Antidiskriminierung und Gewaltprävention vor allem den Kinder- und Jugendfußball in der Region fördern möchte.

Der VfL Löningen wird von Werder Bremen regelmäßig ins Weserstadion eingeladen, um mit einer Gruppe an einem Bundesliga-Fußballspiel teilzunehmen. Zum Erinnerungsfoto traf man sich vor dem Bremer Weser-Stadion.