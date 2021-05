Carolin Hinrichs in toller Form

Löningen /Hannover /Karlsruhe Carolin Hinrichs (VfL Löningen) befindet sich in exzellenter Form und stellte zwei Deutsche Jahresbestzeiten für die Altersklasse U-18 auf.

In Hannover lief sie über 2000-m-Hindernis in 6:47,73 Minuten bei einem Kadersportfest zugleich die Quali für den Bundeskader 2021/22 und die Norm für die leider abgesagte EM. In Karlsruhe, der „Langen Laufnacht“, siegte sie über 1500 Meter in 4:30,97 Minuten. Beide Zeiten liegen knapp über den Kreisrekorden ihrer Teamkollegin Lea Meyer (4:29,71 und 6:43,88 – zugleich der Landesrekord).

