Löningen Der VfL Löningen bietet wieder eine Ferienbetreuung in der Sporthalle Ringstraße an. Das Betreuungsangebot gilt für die vollen Kalenderwochen in den Osterferien (19. bis 23. März) und in den Herbstferien (8. bis 12. Oktober). Darüber hinaus wird in den Sommerferien eine Betreuung für drei volle Wochen angeboten (2. bis 6. Juli, 9. bis 13. Juli sowie 16. bis 20. Juli).

Was wird angeboten ?

„Es gibt zwei Betreuungsvarianten, entweder ganztags von 8 bis 16 oder nur bis mittags, bis 13 Uhr“, erläutern die VfL-Organisatoren die Anmeldemöglichkeiten. In jedem Fall ist ein gemeinsames Mittagessen für alle Kinder vorgesehen. Sollten andere bzw. längere Betreuungsstunden notwendig sein, können sich die Eltern bei den Organisatoren des Vereins melden, die dann versuchen werden, eine Lösung zu finden.

Einem Sportverein entsprechend liegt das Haupt-Augenmerk auf Bewegung und sportlichen Aktivitäten. Ausflüge, Besichtigungen, Spiele und Projekte in Zusammenarbeit mit den Kindern, sowie gegebenenfalls Ruhezeiten in einem Erholungsraum, kommen hinzu.

Auch Frühstück, ein warmes Mittagessen, Obstpausen und eine ganztägige Trinkversorgung sind in dem Betreuungsangebot enthalten. „Für die Verpflegung haben wir uns erneut Tobias Meyer und sein Team vom Bistro/Mensa im Forum Hasetal ins Boot geholt. Er kümmert sich um das Frühstück und das Mittagessen. Ein nahrhaftes, ausgewogenes, aber ganz sicher auch kindgerechtes Essen hat Meyer versprochen“, so Jens Lüken und Stefan Beumker, die Organisatoren der Ferienbetreuung 2018 im VfL Löningen.

Was kostet das Angebot ?

Für VfL-Vereinsmitglieder betragen die Kosten inklusive Verpflegung für die Ganztagsbetreuung von 8 bis 16 Uhr für die Woche je Kind 89 Euro. Nicht-Mitglieder zahlen 98 Euro. Für die verkürzte Betreuung von 8 bis 13 Uhr entstehen, inklusive Verpflegung, Kosten in Höhe von 68 Euro (Vereinsmitglieder) bzw. 72 Euro (Nicht-Mitglieder).

Bei Geschwisterkindern gibt es 15 Prozent Nachlass auf den Preis.

Wohin mit Anmeldungen ?

Für Rückfragen stehen Jens Lüken und Stefan Beumker, zur Verfügung unter Telefon 0173/2062702 oder per E-Mail an beumker@gmx.de. Anmeldeformulare, die an die Geschäftsstelle des VfL Löningen, Langenstraße 38 in Löningen, zurückgereicht werden müssen, sind auf der Vereinshomepage zu finden.