Löningen Die Online-Voranmeldung zum Remmers-Hasetal-Marathon des VfL Löningen 2019 ist geschlossen, und die ersten Zahlen lassen Großes erahnen. Insgesamt lagen bis zum Ende der Voranmeldung 2632 Anmeldungen vor. Das ist absoluter Rekord zu diesem Anmelde-Zeitpunkt.

„Wenn man berücksichtigt, dass erfahrungsgemäß im Rahmen der Nachmeldung bis zum Veranstaltungstag noch rund 500 Läuferinnen und Läufer nachmelden, sind wir mehr als hoffnungsfroh, dass in diesem Jahr die Grenze von 3000 Anmeldungen erstmals in der Geschichte des Löninger „Sommerabend-Lauffestes“ überschritten wird. Das macht uns wirklich stolz“, so das Löninger Marathon-Organisationsteam. Bei 2973 Anmeldungen liegt der bisherige Rekord, der aus dem letzten Veranstaltungsjahr, also aus dem Jahr 2018, stammt.

Für jeden etwas dabei

Und damit sich der ein oder andere zögerliche Athlet doch noch für einen Start im Hasetal entscheidet, machen die Organisatoren klar: „Die Veranstaltung ist nicht nur etwas für Marathon-Läufer, sondern durch die Vielzahl von verschiedenen Strecken und Wettbewerben, ist für jeden Laufinteressierten das richtige dabei. Noch stehen Startplätze für alle Wettbewerbe zur Verfügung. Nachmelden kann man sich ab sofort über die Website www.remmers-hasetal-marathon.de.“

Für Kurzentschlossene gilt zudem: Nachmeldungen sind auch am Veranstaltungswochenende im Startbüro möglich (Gelbrinkschule Löningen, Grundschule, Gelbrink 1, 49624 Löningen).

Das Startbüro ist am Freitag, 21. Juni, von 19 bis 21 Uhr und am Samstag, 22. Juni, ab 11 Uhr geöffnet. Nachmeldungen für alle Disziplinen sind im Startbüro bis spätestens 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.

Kleine Einschränkung

Für alle Nachmeldungen gilt allerdings, dass Funktions-T-Shirts nur in der gewünschten Größe ausgegeben werden, so lange der Vorrat reicht. Und bei Nachmeldungen, darauf weisen die Organisatoren hin, gibt es keine individualisierten/personalisierten Startnummern. Soll heißen: Der Vorname ist auf der Startnummer nicht eingedruckt.