Löningen Normalerweise feiern Läufer, die am Remmers-Hasetal-Marathon teilnehmen, Erfolge, aber auch das Sommerabendlauffest selbst ist wieder ein Gewinner. Schaffte es die Veranstaltung doch diesmal bei der Abstimmung von „Marathon4You“ auf Platz drei der besten Marathons 2019 in Norddeutschland. Nur die Veranstaltungen in Hannover (1.) und Hamburg (2.) schnitten noch besser ab.